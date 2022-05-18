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英女王5日內第三度公開露面　為倫敦鐵路伊利沙伯線揭幕【短片】 (14:30)

英女王伊利沙伯二世周二（17日）與愛德華王子，為以她名字命名的倫敦鐵路伊利沙伯線揭幕。這是英女王5日內第三次公開露面。

英女王與愛德華王子在倫敦柏靈頓車站（Paddington Station），參與伊利沙伯線揭幕儀式，紀念這條鐵路線揭幕的牌匾將永久安放在柏靈頓車站。英女王亦參觀車站，並與車站職員、車長等見面。身穿黃色套裝的英女王參觀期間展露笑容，精神不俗。英國首相約翰遜和倫敦市長簡世德亦有出席揭幕儀式。

96歲的英女王自去年10月曾留院一晚，今年初又感染新型冠狀病毒，健康狀況令外界擔心。她更缺席5月10日的國會開幕大典。除今次的伊利沙伯線揭幕儀式外，她上周五（13日）現身皇家溫莎馬展，本周日（15日）亦出席在位白金禧紀念活動。

（英國王室官方網頁）

英女王出席倫敦鐵路伊利沙伯線揭幕片段

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