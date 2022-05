英女王5日內第三度公開露面　為倫敦鐵路伊利沙伯線揭幕【短片】 (14:30)

英女王與愛德華王子在倫敦柏靈頓車站(Paddington Station),參與伊利沙伯線揭幕儀式,紀念這條鐵路線揭幕的牌匾將永久安放在柏靈頓車站。英女王亦參觀車站,並與車站職員、車長等見面。身穿黃色套裝的英女王參觀期間展露笑容,精神不俗。英國首相約翰遜和倫敦市長簡世德亦有出席揭幕儀式。

96歲的英女王自去年10月曾留院一晚,今年初又感染新型冠狀病毒,健康狀況令外界擔心。她更缺席5月10日的國會開幕大典。除今次的伊利沙伯線揭幕儀式外,她上周五(13日)現身皇家溫莎馬展,本周日(15日)亦出席在位白金禧紀念活動。

英女王出席倫敦鐵路伊利沙伯線揭幕片段

🚆Celebrating the opening of the Elizabeth Line!

Named in honour of The Queen, today Her Majesty and The Earl of Wessex visited Paddington Station ahead of the new railway opening to passengers next week. pic.twitter.com/uLAdtyIbA3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 17, 2022