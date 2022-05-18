34類政府收費豁免或寬減延長一年　包括豁免商用車牌照驗車費、小販食肆牌費【附名單】 (13:06)

部分豁免／寬減措施包括：

．延長豁免商用車輛的牌照及驗車費用至2023年12月29日，惠及超過17萬輛商用車輛的車主

．延長豁免封閉道路通行許可證費用至2023年12月29日，惠及約1.3萬輛跨境貨車、巴士和出租汽車的經營者；

．延長豁免小販、食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、工廠食堂、烘製麵包餅食店等的牌照費用至2023年9月30日，惠及約3.9萬名持牌人

．延長豁免工商業污水附加費至2023年12月31日，惠及約3.4萬個商戶（食品製造業及飲食業為主）

．延長豁免及減收小型工程承建商及電業承辦商／工程人員的註冊費用，分別至2023年10月20日及2023年9月30日，惠及約1.9萬個小型工程承建商，以及10.1萬名電業承辦商／工程人員

．延長豁免港口設施及燈標費至2023年9月30日及停留許可證費用至2023年10月31日，惠及約18萬遠洋船、高速船及內河船的抵港船次的經營者

另外，建造業議會延長豁免建造業工人的註冊及續期費用一年至2023年9月30日，措施將惠及約12萬名建造業工人，估計建造業議會將因此減少約900萬元收入。