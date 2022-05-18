強制檢測｜40地點納強檢　荃灣綠楊新邨C座、藍田平田邨平旺樓、將軍澳日出康城領都1座等【附名單】 (08:32)

政府周二（17日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月11日至17日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月18日或19日檢測，指明地點如下：
．長沙灣海麗邨海和樓
．堅尼地城加惠民道29號加惠臺2座
．荃灣綠楊新邨C座
．天水圍栢慧豪廷9座
．荃灣梨木樹邨健樹樓
．葵涌祖堯邨啟敬樓
．油麻地文滙街2-8號及文英街1-7號文華樓前座
．元朗元朗泰衡街4號大興大廈A座
．藍田平田邨平旺樓
．馬鞍山頌安邨頌智樓
．筲箕灣耀東邨耀昌樓
．沙田廣林苑馥林閣
．牛頭角佐敦谷北道3號偉景樓
．深水埗青山道25-35號永勝大樓
．深水埗富昌邨富旺樓
．西營盤高陞街80號俊陞華庭
．葵涌安蔭邨澤蔭樓
．粉嶺景盛苑欣景閣
．粉嶺雍盛苑雍萃閣
．堅尼地城士美菲路71號嘉輝花園D座
．堅尼地城加惠民道29號加惠臺1座
．屯門友愛邨愛曦樓
．堅尼地城爹核士街34-42號先施西環大廈
．西營盤干諾道西165-166號偉景閣
．西營盤皇后大道西263號和益大廈
．將軍澳日出康城領都1座
．石塘嘴皇后大道西518-520號聯華大廈
．堅尼地城士美菲路12號文光閣
．堅尼地城西祥街2號寶翠閣B座
．灣仔軒尼詩道418-430號友光大廈
．香港仔石排灣邨碧銀樓
．屯門新屯門中心7座
．深井碧堤半島8座
．鰂魚涌太古城翠榕閣
．土瓜灣安和園安泰大廈
．紅磡黃埔花園百合苑7座
．長沙灣寶熙苑榮熙閣
．鴨脷洲海怡半島美軒閣
．北角炮台山道32號富澤花園富慧閣
．油塘草園街8號嘉賢居
如市民在今年2月17日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY