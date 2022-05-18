強制檢測｜40地點納強檢　荃灣綠楊新邨C座、藍田平田邨平旺樓、將軍澳日出康城領都1座等【附名單】 (08:32)

任何人於5月11日至17日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月18日或19日檢測，指明地點如下：

．長沙灣海麗邨海和樓

．堅尼地城加惠民道29號加惠臺2座

．荃灣綠楊新邨C座

．天水圍栢慧豪廷9座

．荃灣梨木樹邨健樹樓

．葵涌祖堯邨啟敬樓

．油麻地文滙街2-8號及文英街1-7號文華樓前座

．元朗元朗泰衡街4號大興大廈A座

．藍田平田邨平旺樓

．馬鞍山頌安邨頌智樓

．筲箕灣耀東邨耀昌樓

．沙田廣林苑馥林閣

．牛頭角佐敦谷北道3號偉景樓

．深水埗青山道25-35號永勝大樓

．深水埗富昌邨富旺樓

．西營盤高陞街80號俊陞華庭

．葵涌安蔭邨澤蔭樓

．粉嶺景盛苑欣景閣

．粉嶺雍盛苑雍萃閣

．堅尼地城士美菲路71號嘉輝花園D座

．堅尼地城加惠民道29號加惠臺1座

．屯門友愛邨愛曦樓

．堅尼地城爹核士街34-42號先施西環大廈

．西營盤干諾道西165-166號偉景閣

．西營盤皇后大道西263號和益大廈

．將軍澳日出康城領都1座

．石塘嘴皇后大道西518-520號聯華大廈

．堅尼地城士美菲路12號文光閣

．堅尼地城西祥街2號寶翠閣B座

．灣仔軒尼詩道418-430號友光大廈

．香港仔石排灣邨碧銀樓

．屯門新屯門中心7座

．深井碧堤半島8座

．鰂魚涌太古城翠榕閣

．土瓜灣安和園安泰大廈

．紅磡黃埔花園百合苑7座

．長沙灣寶熙苑榮熙閣

．鴨脷洲海怡半島美軒閣

．北角炮台山道32號富澤花園富慧閣

．油塘草園街8號嘉賢居

如市民在今年2月17日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY