5月17日新冠疫情重點一覽 (20:44)

本港今日（17日）新增328宗新型冠狀病毒個案，包括166宗核酸檢測陽性及162宗快速檢測陽性；本港過去一日無新增新冠患者在公立醫院離世，是公院連續兩天沒錄得死亡個案。特首林鄭月娥今早表示，本港疫情「膠着」但平穩，會如期在周四（19日）進一步放寬社交距離措施，呼籲市民毋須過分擔心，但亦不要掉以輕心。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增328個案包括166核酸、162快測 東涌富東廣場譚仔米線增3個案
●放寬防疫措施
社交距離措施周四再放寬 酒吧、卡拉OK重開 健身免戴口罩 一文看清要點
●隔離檢疫
指定檢疫酒店增6間共約2000房 本周開始接受預訂月底投入服務【附名單】
●疫苗通行證
下一階段「疫苗通行證」將如期推行 林鄭月娥：政府並非被專家帶着走【短片】
●專家意見
●社區情況
屯門卓爾居、上水天平邨、東涌映灣園等污水陽性 政府派快速測試包
●圍封強檢
將軍澳翠林邨秀林樓980人完成檢測 揭9新冠陽性、1不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】