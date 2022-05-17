污水陽性地點｜屯門卓爾居、上水天平邨、東涌映灣園等污水陽性　政府派快速測試包 (17:37)

．屯門區 — 翠鳴臺、大興花園第一及二期、康德花園、翠林花園、卓爾居、湖景邨、蝴蝶邨、南浪海灣、富健花園及嘉悅半島

．北區 — 天平邨、合豐樓、和豐唐樓、嘉和軒、好景樓、富好閣、富燕樓、寶安樓、寶昌大廈、寶聯樓、建豐樓、新華銀行大廈、昌華樓、樂豐樓、泰昌樓、濱苑、美輪大樓、聯和中心、聯昌大樓、聯發大廈、豐景樓、金來樓、錦福大廈、友興樓、和泰街41-53號、和豐街53-55號、聯和道53-55號、聯昌街2-4，14-16及17-35B號及聯盛街18-36B號

．離島區 — 映灣園（映濤軒、悅濤軒、海珀名邸、賞濤軒及聽濤軒）、藍天海岸（（i）藍天海岸、（ii）水藍天、（iii）影岸紅及（iv）水藍．天岸）及海堤灣畔

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。倘若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。

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