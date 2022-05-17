污水陽性地點｜屯門卓爾居、上水天平邨、東涌映灣園等污水陽性　政府派快速測試包 (17:37)

因應以下各區的污水新型冠狀病毒檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將陸續向以下地點居民、清潔工和物業管理員工派發共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．屯門區 — 翠鳴臺、大興花園第一及二期、康德花園、翠林花園、卓爾居、湖景邨、蝴蝶邨、南浪海灣、富健花園及嘉悅半島
．北區 — 天平邨、合豐樓、和豐唐樓、嘉和軒、好景樓、富好閣、富燕樓、寶安樓、寶昌大廈、寶聯樓、建豐樓、新華銀行大廈、昌華樓、樂豐樓、泰昌樓、濱苑、美輪大樓、聯和中心、聯昌大樓、聯發大廈、豐景樓、金來樓、錦福大廈、友興樓、和泰街41-53號、和豐街53-55號、聯和道53-55號、聯昌街2-4，14-16及17-35B號及聯盛街18-36B號
．離島區 — 映灣園（映濤軒、悅濤軒、海珀名邸、賞濤軒及聽濤軒）、藍天海岸（（i）藍天海岸、（ii）水藍天、（iii）影岸紅及（iv）水藍．天岸）及海堤灣畔
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。倘若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。
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