疫苗通行證第三階段5月31日實施　打針要求一文看清【附接種地點】 (15:05)

非康復者

．接種第二劑疫苗逾6個月，需要打第三針

．接種第二劑疫苗未滿6個月，可使用疫苗接種紀錄二維碼作疫苗通行證

康復者

．康復後6個月內，可使用「康復紀錄二維碼」，或帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為疫苗通行證

．如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，毋須額外接種疫苗，可在「康復紀錄二維碼」到期後（即6個月後），使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為疫苗通行證

．如在感染前未接種或只接種一劑疫苗，政府建議在康復後6個月內接種多一劑疫苗，方能於6個月後使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為疫苗通行證

．12至17歲康復者如已接種第一劑復必泰疫苗，6個月後可繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為疫苗通行證

有關「疫苗通行證」要求

新冠疫苗接種地點：

．26間社區疫苗接種中心開放至5月底；6月起僅餘21間接種中心繼續服務【社區疫苗接種中心名單】

．13間公立醫院的新冠疫苗接種站（復必泰疫苗）

．醫管局轄下的43間普通科門診（40間提供科興疫苗，3間提供復必泰疫苗）

．19間參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構設立的76個接種地點

．參與疫苗接種計劃的私家醫生和診所（科興疫苗）

．衛生署11間長者健康中心、葵青及深水埗地區康健中心

政府新聞公報

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY