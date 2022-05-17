新冠疫情｜3港大專家評估疫情不一　梁栢賢：信息混亂、市民摸不着頭腦 (14:01)

近日確診個案徘徊200至300宗，怎樣評估疫情及應採取什麼措施，連日來多名專家發表過意見，其中3人均來自港大。

．新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會、港大內科學系臨牀教授孔繁毅於5月7日商台節目：

「雖然放寬了社交距離措施，（確診數字）會慢慢再度回落，希望一、兩星期有機會，兩星期左右有機會回落至雙位數。最重要整體香港感染人數實在很多，估算有400萬以上，佔人口一半，自然免疫屏障非常高。」

．政府專家顧問、港大醫學院長梁卓偉在5月14日出席醫學論壇：

梁卓偉引述其數學模型，推算6月初可能出現第六波，並於7月上旬到頂。與會者引述梁卓偉提到：「這兩周要約人見面好見，否則將會第六波爆發再次收緊見面。」相關報道：梁卓偉憂6月初第六波（5月15日）

．港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩於5月16日在明報撰文：

今日香港已築起的免疫屏障，年輕成年人進一步接種，對清零或維護醫療系統難言再有明顯助益，呼籲尤其長者接種3劑或4劑疫苗，但不贊成政府繼續透過脅迫性的政策向年輕成年人「谷針」，倡議60歲以下市民毋須使用疫苗通行證進入處所。相關報道：60歲以下成人 專家倡免「疫苗通」 仍籲長者打3至4針 不贊成向年輕成人「脅迫性」谷針（5月16日）

就3名專家評估，梁栢賢的看法或跟大眾一樣，他寫道：「香港大學醫學院這三位教授對疫情的評估說法不一，訊息混亂，令市民摸不着頭腦，應作檢討。政府亦要小心分析他們的意見，跟錯方向，最後苦了市民、苦了香港！」

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY