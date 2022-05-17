新冠疫情｜社交距離措施周四再放寬　酒吧、卡拉OK重開　健身免戴口罩　一文看清要點 (13:47)

●重開所有表列處所：

．新重開處所包括酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店、夜總會、卡拉OK、麻將天九耍樂場所、郵輪

●酒吧、酒館、夜店及夜總會

．4人一枱

．營業時間至凌晨1時59分

●派對房間/卡拉OK/麻將天九處所

．每枱／每間房／被分隔的空間不得超過8人

．營業時間至凌晨1時59分

●餐飲處所

．堂食時間延長至晚上11時59分

．宴會上限120人

．員工每3天做一次快速抗原測試

●公眾娛樂場所（戲院、主題公園、表演場地、博物館等）及宗教處所

．戲院內可飲食

．可容納人數升至上限的85%

．每行連續佔用座位不得超過8個／每一小組不得超過8人

●健身中心/體育處所

．運動時可不佩戴口罩

．每一健身站／器械／小組不能容納多於8人

●浴室

．浸浴或淋浴時、來回浴池之間或浴池與更衣室時免戴口罩

．營業時間至凌晨1時59分

●郵輪

．除於套房內進行與婚禮有關的宗教或傳統儀式外，每間客房不得超過8人

．每間套房或公共區域每一小組不得超過16人

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