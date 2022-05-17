新冠疫情｜社交距離措施周四再放寬　酒吧、卡拉OK重開　健身免戴口罩　一文看清要點 (13:47)

政府稱目前新型冠狀病毒疫情穩定，會如期周四（19日）起再放寬社交距離措施，口罩令則仍維持，市民也要遵守疫苗通行證要求，重開的表列處所全部屬疫苗通行證「主動查核」處所。明報電子平台組整理放寬措施要點：
●重開所有表列處所：
．新重開處所包括酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店、夜總會、卡拉OK、麻將天九耍樂場所、郵輪
●酒吧、酒館、夜店及夜總會
．4人一枱
．營業時間至凌晨1時59分
●派對房間/卡拉OK/麻將天九處所
．每枱／每間房／被分隔的空間不得超過8人
．營業時間至凌晨1時59分
●餐飲處所
．堂食時間延長至晚上11時59分
．宴會上限120人
．員工每3天做一次快速抗原測試
●公眾娛樂場所（戲院、主題公園、表演場地、博物館等）及宗教處所
．戲院內可飲食
．可容納人數升至上限的85%
．每行連續佔用座位不得超過8個／每一小組不得超過8人
●健身中心/體育處所
．運動時可不佩戴口罩
．每一健身站／器械／小組不能容納多於8人
●浴室
．浸浴或淋浴時、來回浴池之間或浴池與更衣室時免戴口罩
．營業時間至凌晨1時59分
●郵輪
．除於套房內進行與婚禮有關的宗教或傳統儀式外，每間客房不得超過8人
．每間套房或公共區域每一小組不得超過16人
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