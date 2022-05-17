強制檢測｜41地點納強檢　富東邨譚仔雲南米線、將軍澳新都城1期1座、兆禧苑樂禧閣等【附名單】 (09:34)

任何人於5月10日至16日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月17日或18日檢測，指明地點如下：

．將軍澳新都城1期1座

．葵涌葵盛東邨盛樂樓

．青衣盈翠半島7座

．青衣長青邨青梅樓

．屯門湖景邨湖月樓

．荃灣梨木樹邨葵樹樓

．將軍澳將軍澳中心8座

．天水圍慧景軒3座

．大埔寶雅苑逸和閣

．屯門兆禧苑樂禧閣

．青衣長亨邨亨緻樓

．大澳龍軒苑永軒閣

．元朗采葉庭7座

．長沙灣幸俊苑俊賢閣

．半山區般咸道80號禮賢閣B座

．鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

．大圍銅鑼灣山路18號雲頂峰C號屋

．青衣長康邨康貴樓

．荃灣福來邨永隆樓

．將軍澳富康花園9座

．荃灣翠豐臺2座

．荃灣映日灣3座

．馬鞍山雅景臺2座

．大埔怡雅苑怡亮閣

．將軍澳富寧花園1座

．葵涌葵興邨興逸樓

．沙田花園城雅翠苑

．沙田銀禧花園7座

．青衣灝景灣10座

．大埔運頭塘邨運來樓

．荃灣荃灣中心廣州樓

．東涌東堤灣畔5座

．東涌映灣園悅濤軒9座

．東涌逸東二邨謙逸樓

．上水祥龍圍邨景祥樓

．東涌逸東一邨平逸樓

．葵涌大窩口邨富逸樓

．秀茂坪曉麗苑曉暉閣

．土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣E座

．柴灣康翠臺3座

另任何人於5月11日上午11時30分至下午1時30分期間，曾逗留東涌富東邨富東廣場1樓110C號舖的譚仔雲南米線，須於5月17日或18日檢測。

如市民在今年2月16日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

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