5月16日新冠疫情重點一覽 (20:43)

本港今日（16日）新增234宗新型冠狀病毒個案，包括113宗核酸檢測陽性及121宗快速檢測陽性；昨日（15日）沒有患者在公立醫院離世。港大專家建議讓60歲以下成年人進入指定處所毋須用疫苗通行證，負責推動疫苗接種的公務員事務局長聶德權則表示，疫苗通行證暫未設日落條款。另外，爆疫的上環星月樓再發現多3個環境樣本對新冠病毒呈陽性。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
御善私房菜、星月樓及新旺會共增7個案 星月樓碗碟櫃抽氣喉環境樣本陽性
●疫苗通行證
●社區情況
大埔大南樓、葵青友明大廈、沙田恒峰花園等污水陽性 政府派快速測試包
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】