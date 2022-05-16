污水陽性地點｜大埔大南樓、葵青友明大廈、沙田恒峰花園等污水陽性　政府派快速測試包 (17:02)

因應以下各區的污水新型冠狀病毒檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將陸續向以下地點居民、清潔工和物業管理員工派發共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．大埔區 — 大南樓、太和中心、太湖花園第一期及第二期、永發樓、汀角路9A-9B號、汀角樓、美菱居、美豐花園、啟昌樓、常安樓、富善花園、富景閣、富萊花園、菁泉雅居、裕安樓、翠怡花園、翠林閣、麗和閣、順景樓、美新大廈、美利大廈、粵發大廈、省躬大廈、榮麗苑、榮暉花園、榮明花園、富萊花園（第二期）玉桂閣及安樂樓
．葵青區 — 友明大廈、銀行大廈、怡勝花園、昌盛樓、昌榮樓、葵都大廈、葵華大廈、葵龍大廈、安盛大廈、宜和樓、金恆樓、恭誠樓、葵涌花園、豪華閣、怡峰苑、嘉翠園及祖堯邨
．沙田區 — 恒峰花園、美松苑、美城苑、美柏苑、香粉寮－白田村五區及香粉寮新村、翠景花園及美林邨
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。倘若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。
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