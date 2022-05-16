嬰幼兒小食Q&A｜高鹽高糖小食對嬰幼兒有什麼影響？如何選擇健康小食？消委會教睇食品標籤成分表 (14:34)

問：高鹽高糖小食對嬰幼兒有什麼影響？

答：高鹽高糖小食普遍空有熱量，營養價值甚低，容易導致過重及肥胖，亦可能令嬰幼兒從小傾向「重口味」，變得偏食，有礙培養均衡飲食及健康發育，建議少吃。過量攝取鈉，容易導致鈣質經尿液流失，影響骨骼成長。另外，高鹽高糖小食通常含有反式脂肪，容易引致三高（高血壓、高血糖、高血脂）。

問：如果小食包裝沒有提供糖含量，應如何選購？

答：一般食品標籤上的成分表是依據含量來排列，成分含量愈高，排序會愈前。不含添加糖的小食最理想，其次是添加糖成分排序較後的小食。添加糖的常見例子有：砂糖、果糖、蔗糖、乳糖、冰糖、黃糖、紅糖、黑糖、葡萄糖、轉化糖、原糖、糖蜜、蜂蜜、麥芽糖、麥芽糖漿、糖漿、高果糖漿、玉米糖漿、楓糖漿、濃縮果汁、濃縮蔗汁。［揀食品 識睇標籤先夠「營」、營養師教睇成分表避選含添加糖］

問：家長可為嬰幼兒準備哪些較健康小食？

答：準備小食時應多使用新鮮食材，避免過量調味，同時着重多元化及均衡配搭。可考慮自製小食的例子：牛奶麥皮、粥（如粟米雞蓉粥、南瓜肉碎粥）、雜菜湯通粉、蒸番薯、蒸薯仔、全麥饅頭、全麥三文治、牛油果米餅或吞拿魚米餅、新鮮水果、無糖豆腐花、高鈣低糖或無糖豆奶、低脂純味乳酪。

問：嬰幼兒是否必須吃小食？

答：嬰幼兒胃口較少，每日活動量不一，適當小食能及時為他們在每餐之間補給充足能量、營養及水分。另外，奶製品及水果一般較難在正餐中充分攝取，因此健康小食亦是達到均衡飲食的關鍵環節。

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