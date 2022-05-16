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嬰幼兒小食Q&A｜高鹽高糖小食對嬰幼兒有什麼影響？如何選擇健康小食？消委會教睇食品標籤成分表 (14:34)

高鹽高糖小食嬰幼兒有什麼影響？如何選擇嬰幼兒小食消委會嘗試解答一般父母家長有關嬰幼兒小食的疑問。

問：高鹽高糖小食對嬰幼兒有什麼影響？

答：高鹽高糖小食普遍空有熱量，營養價值甚低，容易導致過重及肥胖，亦可能令嬰幼兒從小傾向「重口味」，變得偏食，有礙培養均衡飲食及健康發育，建議少吃。過量攝取鈉，容易導致鈣質經尿液流失，影響骨骼成長。另外，高鹽高糖小食通常含有反式脂肪，容易引致三高（高血壓、高血糖、高血脂）。

問：如果小食包裝沒有提供糖含量，應如何選購？

答：一般食品標籤上的成分表是依據含量來排列，成分含量愈高，排序會愈前。不含添加糖的小食最理想，其次是添加糖成分排序較後的小食。添加糖的常見例子有：砂糖、果糖、蔗糖、乳糖、冰糖、黃糖、紅糖、黑糖、葡萄糖、轉化糖、原糖、糖蜜、蜂蜜、麥芽糖、麥芽糖漿、糖漿、高果糖漿、玉米糖漿、楓糖漿、濃縮果汁、濃縮蔗汁。［揀食品 識睇標籤先夠「營」營養師教睇成分表避選含添加糖

問：家長可為嬰幼兒準備哪些較健康小食？

答：準備小食時應多使用新鮮食材，避免過量調味，同時着重多元化及均衡配搭。可考慮自製小食的例子：牛奶麥皮、粥（如粟米雞蓉粥、南瓜肉碎粥）、雜菜湯通粉、蒸番薯、蒸薯仔、全麥饅頭、全麥三文治、牛油果米餅或吞拿魚米餅、新鮮水果、無糖豆腐花、高鈣低糖或無糖豆奶、低脂純味乳酪。

問：嬰幼兒是否必須吃小食？

答：嬰幼兒胃口較少，每日活動量不一，適當小食能及時為他們在每餐之間補給充足能量、營養及水分。另外，奶製品及水果一般較難在正餐中充分攝取，因此健康小食亦是達到均衡飲食的關鍵環節。

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