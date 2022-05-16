樂悠咭｜65歲或以上長者下月起分階段申請樂悠咭 (15:02)

政府今日（16日）宣布，將於今年6月1日至2023年10月底，分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）的乘車優惠，申請人可按下列時間表透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格遞交申請。申請日期詳情如下：