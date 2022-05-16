樂悠咭｜65歲或以上長者下月起分階段申請樂悠咭 (15:02)

政府今日（16日）宣布，將於今年6月1日至2023年10月底，分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）的乘車優惠，申請人可按下列時間表透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格遞交申請。申請日期詳情如下：
合資格者申請日期一覽
‧1956年出生者︰2022年6月1日至30日
‧1955年出生者︰2022年7月1日至7月31日
‧1954年出生者︰2022年8月1日至8月31日
‧1953年出生者︰2022年9月1日至9月30日
‧1952年出生者︰2022年10月1日至10月31日
‧1951年出生者︰2022年11月1日至11月30日
‧1950年出生者︰2022年12月1日至12月31日
‧1948年至1949年出生者︰2023年1月1日至2月28日
‧1946年至1947年出生者︰2023年3月1日至4月30日
‧1943年至1945年出生者︰2023年5月1日至6月30日
‧1939年至1942年出生者︰2023年7月1日至8月31日
‧1928年或之前出生者︰2023年9月1日至10月31日
樂悠咭申請詳情可瀏覽樂悠咭網站