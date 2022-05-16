消委會．髮膜｜6款沖洗式髮膜總評5分　100元以下買得到【附名單】 (12:58)

沖洗式髮膜有助解決頭髮乾旱、無光澤，以及難以梳理等問題，消委會檢測的50款沖洗式髮膜中，共有13款樣本總評獲最高分的5分，其中6款售價100元以下買得到。［逾八成沖洗式髮膜存致敏風險 amika可致敏防腐劑含量超標 澳寶含禁用香料HICC］
6款沖洗式髮膜100元以下、總評5分（產品／大約零售價／聲稱來源地／建議使用次數）
Botaneco Garden日本山茶籽油護髮膜／$64／馬來西亞／每周或每天使用
fino高效滲透修復髮膜／$69／日本／每周用1至2次
mise en scène完美修護3分鐘專業髮廊級髮膜／$80／韓國／—
Moist Diane香水貴油深層修護護髮膜／$89／日本／每周2至3次（一般髮質）、每天（乾旱髮質）
Le Petit Olivier 小橄欖樹乳木果修護系列（髮膜）／$98／法國／—
Ryo呂韓蔘滋養防脫髮護髮精華髮膜／$100／韓國／每日
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