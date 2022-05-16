消委會．香腸｜3個香腸餐配搭「高鈉陷阱」　一碗腸蛋麵已佔每日鈉攝取量逾八成 (13:29)

1. 熱狗

以一條香腸平均鈉含量為335毫克計算，連同熱狗包、淋上黃色芥末和茄汁的香腸熱狗總鈉含量約為795毫克，佔成人每日建議鈉攝入限量約四成。

2. 腸蛋麵

一條香腸、一隻太陽蛋及一個即食麵加少許菜的總鈉含量約為1612毫克，佔成人每日建議鈉攝入限量約81%。

3. 火腿香腸煎蛋配方包

一條香腸、一份火腿、一片麵包及一隻太陽蛋總鈉含量約為1117毫克，佔成人每日建議鈉攝入限量約56%。

消委會稱，市民亦應留意不同肉類例如雞肉、豬肉和火雞肉製成的香腸的鈉含量相若，不論冷藏、冷凍或室溫儲存的香腸，大部分樣本均屬「高鈉」，除香腸外，消費者亦應減少進食火腿及火雞片等加工肉類，避免長期攝入過多鈉而增加患上高血壓的風險。

*註：世衛建議16歲或以上成年人每日攝取上限2000毫克鈉

消委會 香腸：

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