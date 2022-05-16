香腸4種類食用須知　新鮮生腸保存期短　風乾腸未煮熟孕婦小童免吃 (12:28)

新鮮生腸

製作方法：新鮮碎肉加入醃料醃漬後，再加入其他配料混和揉合，把饀料填充入腸衣內，弄成香腸的形狀而製成。

食用須知：生香腸的保存期較短，有些生香腸會冷凍保存以延長保存期，食用前要加熱煮熟。

風乾腸

製作方法：把饀料填充入腸衣內弄成香腸的形狀後，放置在特定環境風乾熟成一段時間（一般是數周至數個月），熟成時乳酸菌、酵母菌或黴菌等微生物發酵並分解肉類的蛋白質，使香腸帶有獨特的風味和味道，同時可抑制雜菌生長。

食用須知：風乾腸味道獨特，深受歡迎，不過部分風乾腸的肉類餡料未經煮熟，因此孕婦、小童及免疫能力比較弱的人應避免進食，減低感染致病菌的可能。

煙熏腸

製作方法：把饀料填充入腸衣內弄成香腸的形狀後煙熏。煙熏前要充分乾燥，讓熏煙的分子均勻附著香腸的表面，可抑制部分微生物的生長，亦增添獨特煙熏香味。根據煙熏溫度，可分為冷熏、溫熏和熱熏。

食用須知：視乎對成品所要求的煙熏程度及風味，部分產品會在煙熏前後水煮或蒸煮加熱。由於熱熏溫度較高，因此熱熏過程中較易產生有害物質多環芳香烴。

加熱熟腸

製作方法：部分香腸會使用動物內臟或血液為饀料製造，由於這些材料較容易滋生細菌，一般會先把饀料加熱殺菌才填充入腸衣內弄成香腸形狀，而加熱亦可令蛋白質凝固，固定肉的色澤及提供硬度。部分煙熏腸亦會進行加熱。

（資料來源：消委會）

消委會．香腸 相關報道：

厨師牌雞肉腸等3款香腸含禁用獸藥代謝物 City'super等2款香腸有可致癌物

3個香腸餐配搭「高鈉陷阱」 一碗腸蛋麵已佔每日鈉攝取量逾八成

消委會報告 其他報道：

髮膜｜逾八成沖洗式髮膜存致敏風險 amika可致敏防腐劑含量超標 澳寶含禁用香料HICC

髮膜｜6款沖洗式髮膜總評5分 100元以下買得到【附名單】

嬰幼兒小食｜13款高糖 三成含添加鹽1歲以下不宜食用 BeanStalk米脆餅屬高鈉

嬰幼兒小食Q&A｜高鹽高糖小食對嬰幼兒有什麼影響？如何選擇健康小食？消委會教睇食品標籤成分表