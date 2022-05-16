消委會．嬰幼兒小食｜13款高糖　三成含添加鹽1歲以下不宜食用　BeanStalk米脆餅屬高鈉 (12:17)

消委會檢視37款列明適合嬰幼兒的小食，包括7款米餅、5款泡芙、6款小蛋酥（小饅頭）、13款其他穀類小食及6款乳酪粒，其中近八成標示適合24個月以下嬰幼兒的樣本，成分表標示有添加糖、濃縮果汁等游離糖來源。另外，逾五成有提供糖含量的樣本屬「高糖」食物，不符合美英等地對於2歲以下兒童不應食用添加糖的食物和飲料的建議。此外，三成樣本含添加鹽，消委會提醒家長避免讓1歲以下嬰兒食用。其中BeanStalk「6種蔬菜米脆餅」檢出的鈉含量屬「高鈉」，且屬鈉含量最高樣本。［高鹽高糖小食對嬰幼兒有什麼影響？如何選擇健康小食？消委會教睇食品標籤成分表］
1款嬰幼兒小食屬「高鈉」（產品名稱／大約零售價／聲稱來源地／適用年齡／每100克鈉含量）
BeanStalk 6種蔬菜米脆餅／$23／日本／6至36個月／900毫克
13款嬰幼兒小食屬「高糖」（產品名稱／大約零售價／聲稱來源地／適用年齡／每100克糖含量）
森永Manna Pumpkin & Spinach Flavored Bolo Biscuit Bag／$17／日本／7個月或以上／30.4克
西村Hello Kitty Cookies／$12.9／日本／7個月以上／63.7克
Babybio Organic Teething Biscuits／$54.9／法國／8至36個月／30克
Farley's Original Rusks／$29／—／6個月或以上／29克
貝貝穀物手指餅（草莓味）／$39／韓國／9個月或以上／17.5克
小皮Organic Monkey Bites Biscuits With Raisin & Oat／$37／德國／12個月或以上／18克
森永Manna Wafer／$24／日本／9個月或以上／21.6克
Bruno Choice Apple Yogurt Cubes／$42／韓國／12個月或以上／66.3克
嘉寶Organic Yogurt Melts Strawberry Banana／$53／美國／8至36個月／57.1克
禧貝Mixed Berry Yogis／$48／美國／10個月或以上／57.1克
日東乳酪小溶豆（藍莓）／$42／韓國／12個月或以上／80克
貝貝Bebe Finger Yogurt Snack (Plain)／$42.9／韓國／7至36個月／70克
Kiwigarden天然希臘式純乳酪粒／$34.4／新西蘭／10個月或以上／50克
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