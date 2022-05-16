消委會．髮膜｜逾八成沖洗式髮膜存致敏風險　amika可致敏防腐劑含量超標　澳寶含禁用香料HICC (10:48)

髮膜有助護髮，消委會檢測50款沖洗式髮膜，發現42款檢出香料致敏物質，其中逾半檢出3至9種香料致敏物質、11款檢出的香料致敏物質總量較高，4款更分別檢出歐盟禁用的香料致敏物質新羚蘭醛（HICC）及羚蘭醛（BMHCA）。另外，5款樣本檢出致敏性較高的防腐劑CMIT及／或MIT，當中amika髮膜的濃度更超出內地和歐盟相關規定上限1倍。消委會提醒，消費者選購護髮產品時應細閱標籤成分，並注意使用的頻密程度和使用時間，以減低致敏風險。［6款沖洗式髮膜總評5分 100元以下買得到【附名單】］
1款沖洗式髮膜防腐劑含量超標（產品／大約零售價／聲稱來源地／建議每星期使用次數／總評*）
amika Lifesaver Treatment Mask／$580／以色列／每日或每星期使用／2
4款沖洗式髮膜含歐盟禁用香料（產品／大約零售價／聲稱來源地／建議每星期使用次數／香料含量／總評）
澳寶一分鐘焗油／$14／－／2次／HICC：0.0090%／2
THANN天然紫蘇髮膜／$280／泰國／1-2次／BMHCA：0.0047%／3
TSUBAKI速效滲透修復髮膜／$108／日本／1-2次／BMHCA：0.0034%／3
KOSE Je L'aime氨基酸海洋深層修護賦活髮膜／$149／日本／1-2次／BMHCA：0.0012%／3
*總評最高為5分
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