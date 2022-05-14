強制檢測｜40地點納強檢　香港仔嘉隆苑、黃埔花園翠楊苑、大窩口邨等有大廈上榜【附名單】 (21:29)

政府今（14日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月8日至14日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月15日或16日檢測，指明地點如下：
．香港仔嘉隆苑嘉俊閣
．元朗洪福邨洪昌樓
．深井碧堤半島6座
．油塘油美苑淑美閣
．紅磡銀漢街25號龍德大廈
．馬鞍山富安花園2座
．馬灣珀麗灣30座
．青衣長安邨安泊樓
．沙田愉翠苑愉滿閣
．屯門富泰邨健泰樓
．青衣長康邨康榮樓
．葵涌石籬一邨石俊樓高座
．油塘油麗邨信麗樓
．柴灣杏花邨40座
．將軍澳翠林邨彩林樓
．將軍澳翠林邨碧林樓
．元朗朗睛邨青朗樓
．葵涌和宜合道138-184號瑞景大廈B座
．馬鞍山恆安邨恆星樓
．屯門叠茵庭9座
．天水圍天華邨華彩樓
．上水清河邨清平樓
．屯門良景邨良華樓
．大圍金獅花園2期金冠閣
．慈雲山慈正邨正泰樓
．土瓜灣傲雲峰5座
．屯門山景邨景麗樓
．葵涌月海灣1座
．東涌逸東(二)邨瑞逸樓
．荔枝角美孚新邨4期百老匯街69-71號
．大埔翠怡花園A座
．黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
．粉嶺華明邨頌明樓
．天水圍天晴邨晴海樓
．葵涌大窩口邨富德樓
．葵涌賢麗苑賢光閣
．上水新都廣場2座
．尖沙嘴The Austin 1座T1
．北角銀幕街1號海景軒
．紅磡黃埔花園翠楊苑1座
如市民在今年2月14日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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