強制檢測｜40地點納強檢　香港仔嘉隆苑、黃埔花園翠楊苑、大窩口邨等有大廈上榜【附名單】 (21:29)

任何人於5月8日至14日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月15日或16日檢測，指明地點如下：

．香港仔嘉隆苑嘉俊閣

．元朗洪福邨洪昌樓

．深井碧堤半島6座

．油塘油美苑淑美閣

．紅磡銀漢街25號龍德大廈

．馬鞍山富安花園2座

．馬灣珀麗灣30座

．青衣長安邨安泊樓

．沙田愉翠苑愉滿閣

．屯門富泰邨健泰樓

．青衣長康邨康榮樓

．葵涌石籬一邨石俊樓高座

．油塘油麗邨信麗樓

．柴灣杏花邨40座

．將軍澳翠林邨彩林樓

．將軍澳翠林邨碧林樓

．元朗朗睛邨青朗樓

．葵涌和宜合道138-184號瑞景大廈B座

．馬鞍山恆安邨恆星樓

．屯門叠茵庭9座

．天水圍天華邨華彩樓

．上水清河邨清平樓

．屯門良景邨良華樓

．大圍金獅花園2期金冠閣

．慈雲山慈正邨正泰樓

．土瓜灣傲雲峰5座

．屯門山景邨景麗樓

．葵涌月海灣1座

．東涌逸東(二)邨瑞逸樓

．荔枝角美孚新邨4期百老匯街69-71號

．大埔翠怡花園A座

．黃大仙黃大仙下邨龍逸樓

．粉嶺華明邨頌明樓

．天水圍天晴邨晴海樓

．葵涌大窩口邨富德樓

．葵涌賢麗苑賢光閣

．上水新都廣場2座

．尖沙嘴The Austin 1座T1

．北角銀幕街1號海景軒

．紅磡黃埔花園翠楊苑1座

如市民在今年2月14日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY