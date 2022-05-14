5月14日新冠疫情重點一覽 (20:26)

本港今日（14日）新增284宗新型冠狀病毒個案，包括116宗核酸檢測陽性及168宗快速檢測陽性；多一名患者在公立醫院離世。衛生防護中心公布，上環食肆星月樓染疫群累計39名食客及兩名員工新冠陽性，其中一名染疫員工居住爆疫的西環邨西苑臺，兩個染疫群組是否相關有待基因分析。另外，新旺會桌球館染疫群組新增6宗陽性個案，累計10名顧客及兩名員工染疫。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●社區情況
珀麗灣、小西灣佳翠苑、黃大仙美東邨污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
40地點納強檢 香港仔嘉隆苑、黃埔花園翠楊苑、大窩口邨等有大廈上榜【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】