強制檢測｜40地點納強檢　半山翠錦園、葵興邨、杏花邨等有大廈上榜【附名單】 (21:31)

任何人於5月7日至13日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月14日或15日檢測，指明地點如下：

．何文田衛理徑23號衛理苑A座

．屯門卓爾居6座

．柴灣山翠苑翠珮閣

．東涌映灣園聽濤軒16座

．屯門兆山苑楗景閣

．屯門友愛邨愛廉樓

．青衣盈翠半島6座

．荃灣芙蓉街3號芙蓉大廈

．上水天平路50號安盛苑

．葵涌寧峰苑庭峰閣

．鴨脷洲海怡半島美華閣 22 座

．大角嘴君滙港6座

．大埔天鑽9座

．慈雲山慈康邨康潤樓

．牛池灣彩虹邨翠瓊樓

．筲箕灣興東邨興康樓

．馬鞍山雅濤居2座

．將軍澳英明苑明安閣

．屯門悅湖山莊11座

．天水圍天頌苑頌碧閣

．堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心

．葵涌葵興邨興福樓

．荃灣梨木樹邨樂樹樓

．大埔新峰花園3座

．旺角帝峯．皇殿6座

．牛頭角牛頭角下邨貴華樓

．柴灣杏花邨12座

．將軍澳廣明苑廣寧閣

．屯門田景邨田翠樓

．天水圍天盛苑盛勤閣

．荃灣荃威花園R座

．青衣灝景灣6座

．荃灣海之戀愛炫美5B座

．荃灣荃景花園12座

．葵涌大窩口邨富民樓

．堅尼地城厚和街6-18號滿發大廈

．西營盤第三街208號毓明閣1座

．荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場9-11號

．粉嶺帝庭軒5座

．半山區干德道39A-39F號翠錦園

如市民在今年2月13日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY