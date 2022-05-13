強制檢測｜40地點納強檢　半山翠錦園、葵興邨、杏花邨等有大廈上榜【附名單】 (21:31)

政府今（13日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月7日至13日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月14日或15日檢測，指明地點如下：
．何文田衛理徑23號衛理苑A座
．屯門卓爾居6座
．柴灣山翠苑翠珮閣
．東涌映灣園聽濤軒16座
．屯門兆山苑楗景閣
．屯門友愛邨愛廉樓
．青衣盈翠半島6座
．荃灣芙蓉街3號芙蓉大廈
．上水天平路50號安盛苑
．葵涌寧峰苑庭峰閣
．鴨脷洲海怡半島美華閣 22 座
．大角嘴君滙港6座
．大埔天鑽9座
．慈雲山慈康邨康潤樓
．牛池灣彩虹邨翠瓊樓
．筲箕灣興東邨興康樓
．馬鞍山雅濤居2座
．將軍澳英明苑明安閣
．屯門悅湖山莊11座
．天水圍天頌苑頌碧閣
．堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心
．葵涌葵興邨興福樓
．荃灣梨木樹邨樂樹樓
．大埔新峰花園3座
．旺角帝峯．皇殿6座
．牛頭角牛頭角下邨貴華樓
．柴灣杏花邨12座
．將軍澳廣明苑廣寧閣
．屯門田景邨田翠樓
．天水圍天盛苑盛勤閣
．荃灣荃威花園R座
．青衣灝景灣6座
．荃灣海之戀愛炫美5B座
．荃灣荃景花園12座
．葵涌大窩口邨富民樓
．堅尼地城厚和街6-18號滿發大廈
．西營盤第三街208號毓明閣1座
．荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場9-11號
．粉嶺帝庭軒5座
．半山區干德道39A-39F號翠錦園
如市民在今年2月13日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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