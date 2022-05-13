5月13日新冠疫情重點一覽 (19:37)

本港今日（13日）新增298宗新型冠狀病毒個案，包括126宗核酸檢測陽性及172宗快速檢測陽性；多3名患者在公立醫院離世。衛生防護中心公布，西環邨圍封發現22宗陽性個案，其中16宗來自西苑臺；上環星月樓爆疫，有29名食客及一名職員檢測陽性，5月7日晚上6時至11時身在餐廳者須強制檢測；新旺桌球會染疫群組新增兩宗陽性個案，累計6宗個案。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●專家意見
●社區情況
港大醫學院籲師生避免往堅尼地城被指惹恐慌 發言人稱為免師生帶病毒往醫院或危害病人
薄扶林貝沙灣、觀塘順利邨、中西區多廈污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
40地點納強檢 半山翠錦園、葵興邨、杏花邨等有大廈上榜【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】