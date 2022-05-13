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5月13日新冠疫情重點一覽 (19:37)

本港今日（13日）新增298宗新型冠狀病毒個案，包括126宗核酸檢測陽性及172宗快速檢測陽性；多3名患者在公立醫院離世。衛生防護中心公布，西環邨圍封發現22宗陽性個案，其中16宗來自西苑臺；上環星月樓爆疫，有29名食客及一名職員檢測陽性，5月7日晚上6時至11時身在餐廳者須強制檢測；新旺桌球會染疫群組新增兩宗陽性個案，累計6宗個案。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

增298個案　包括126核酸、172快測

上環星月樓爆疫　上周六晚市約250食客連職員現30宗陽性

多3患者公院離世　第五波累計9146死

●專家意見

袁國勇：本港九成人已打齊針或曾染疫 毋須恐慌堅尼地城疫情 

●社區情況

港大醫學院籲師生避免往堅尼地城被指惹恐慌 發言人稱為免師生帶病毒往醫院或危害病人

薄扶林貝沙灣、觀塘順利邨、中西區多廈污水陽性 政府派快速測試包

●強制檢測

上環星月樓新增納強檢【附最新名單】

40地點納強檢 半山翠錦園、葵興邨、杏花邨等有大廈上榜【附名單】

●圍封強檢

葵涌安蔭邨德蔭樓封區檢測

西環邨1680人完成檢測 揭22宗新冠陽性

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

學童快測資訊

快測包｜長者免費領取地點

疫苗到戶接種服務【附連結及熱線】

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

檢測陽性人士須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

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