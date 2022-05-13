2023年公眾假期公布　清明及復活節、聖誕節請3日假放10日　農曆新年請兩日放9日 (13:41)

政府今日（13日）公布2023年的公眾假期，其中1月1日及國慶日皆為星期日，故該兩天的翌日訂為補假。農曆年初一亦為星期日，故農曆年初四將訂為補假。明報電子平台組整理請假攻略如下：
‧農曆新年假期，請2日放9日
公眾假期：1月22日至25日（年初一至四）
請假日子：1月26日至27日，可放假期變為9日（1月21日至29日）
‧清明及復活節，請3日放10日
公眾假期：4月5日（清明節）、4月7日至10日（復活節）
請假日子：4月3日、4日、6日，可放假期變為10日（4月1日至10日）
‧端午節，請1日放4日
公眾假期：6月22日（端午節）
請假日子：6月23日，可放假期變為4日（6月22日至25日）
‧聖誕節及元旦，請3日放10日
公眾假期：2023年12月25日及26日（聖誕節）、2024年1月1日（元旦）
請假日子：2023年12月27日至29日，可放假期變為10日（2023年12月23日至2024年1月1日）
2023年公眾假期一覽：
每個星期日
一月一日翌日（1月2日）周一
農曆年初二（1月23日）周一
農曆年初三（1月24日）周二
農曆年初四（1月25日）周三
清明節（4月5日）周三
耶穌受難節（4月7日）周五
耶穌受難節翌日（4月8日）周六
復活節星期一（4月10日）周一
勞動節（5月1日）周一
佛誕（5月26日）周五
端午節（6月22日）周四
香港特別行政區成立紀念日（7月1日）周六
中秋節翌日（9月30日）周六
國慶日翌日（10月2日）周一
重陽節（10月23日）周一
聖誕節（12月25日）周一
聖誕節後第一個周日（12月26日）周二
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