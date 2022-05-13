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2023年公眾假期公布　清明及復活節、聖誕節請3日假放10日　農曆新年請兩日放9日 (13:41)

政府今日（13日）公布2023年的公眾假期，其中1月1日及國慶日皆為星期日，故該兩天的翌日訂為補假。農曆年初一亦為星期日，故農曆年初四將訂為補假。明報電子平台組整理請假攻略如下：

農曆新年假期，請2日放9日

公眾假期：1月22日至25日（年初一至四）

請假日子：1月26日至27日，可放假期變為9日（1月21日至29日）

清明及復活節，請3日放10日

公眾假期：4月5日（清明節）、4月7日至10日（復活節）

請假日子：4月3日、4日、6日，可放假期變為10日（4月1日至10日）

端午節，請1日放4日

公眾假期：6月22日（端午節）

請假日子：6月23日，可放假期變為4日（6月22日至25日）

聖誕節及元旦，請3日放10日

公眾假期：2023年12月25日及26日（聖誕節）、2024年1月1日（元旦）

請假日子：2023年12月27日至29日，可放假期變為10日（2023年12月23日至2024年1月1日）

2023年公眾假期一覽：

每個星期日

一月一日翌日（1月2日）周一

農曆年初二（1月23日）周一

農曆年初三（1月24日）周二

農曆年初四（1月25日）周三

清明節（4月5日）周三

耶穌受難節（4月7日）周五

耶穌受難節翌日（4月8日）周六

復活節星期一（4月10日）周一

勞動節（5月1日）周一

佛誕（5月26日）周五

端午節（6月22日）周四

香港特別行政區成立紀念日（7月1日）周六

中秋節翌日（9月30日）周六

國慶日翌日（10月2日）周一

重陽節（10月23日）周一

聖誕節（12月25日）周一

聖誕節後第一個周日（12月26日）周二

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