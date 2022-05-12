5月12日新冠疫情重點一覽 (19:52)

本港今日（12日）新增294宗新型冠狀病毒個案，包括115宗核酸檢測陽性及179宗快速檢測陽性；多一名患者在公立醫院離世。紅磡商業中心「新旺會」桌球室爆疫，衛生防護中心已發現最少4宗個案，其中兩人抵港不足兩周。另外，堅尼地城一帶污水驗出新冠病毒量高，其中西環邨情況尤為嚴重，西苑臺今日單日呈報3宗個案，近一周累計5宗，當局圍封西環邨全邨強制檢測。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
紅磡新旺會桌球室疑爆疫 4陽性患者曾到訪 150多同時段訪客須強檢
●社區情況
中西區加惠臺、士美菲園、將軍澳尚德邨等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
21地點納強檢 包括爆疫紅磡新旺會 沙田第一城、美孚新邨等有大廈上榜【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】