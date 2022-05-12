污水陽性地點｜中西區加惠臺、士美菲園、將軍澳尚德邨等污水陽性　政府派快速測試包 (17:01)

因應以下各區的污水新型冠狀病毒檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將陸續向以下地點居民、清潔工和物業管理員工派發共約19.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
．西貢區 — 將軍澳尚德邨、寶明苑、廣明苑及慧安園
．九龍城區 — 城南道與打鼓嶺道附近一帶住宅（見附圖）
．中西區 — 加惠臺、怡峯、百年大樓、西環邨、嘉輝花園、士美菲園、寶德大廈、時美閣、浚峯、美華大廈、美菲閣、翠麗苑、華輝大廈、觀龍樓及香港大學賽馬會第三學生村
．葵青區 — 麗瑤邨、光輝樓、利和大廈、成城大廈、海昌大樓、獅子樓及福蔭大廈
張竹君：西環一帶污水新冠病毒含量「相當高」
衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（12日）在疫情記者會形容，堅尼地城、西環一帶污水新冠病毒含量「相當高」，稱近期其他污水陽性地點驗出的數值，一般是數千、較高的達10多萬，但西環一帶數值達「幾百萬」。
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衛生防護中心會於稍後聯絡，以完成申報程序。
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