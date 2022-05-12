螢火蟲沙螺洞林村出沒　風景攝影師：日落後30分鐘始發光　活躍飛舞大概一小時 (09:58)

攝影裝備及設定方面，Tc Chan使用單反相機，配合大光圈鏡及腳架，焦距視乎構圖由20至50mm不等，單張設定為10至13秒、ISO 400至800、f2.8至5.6，拍攝200張以上照片後揀選其中多閃爍的疊相。

賞螢守則：保持安靜、勿強光照射、勿以閃光燈拍攝

螢火蟲易受人為干擾，螢火蟲發光主要為防衛及求偶，漁農自然護理署提醒，觀賞螢火蟲須留意以下守則：

1.勿捕捉螢火蟲或其幼蟲。

2.切忌以手電筒或其他強光照射螢火蟲，或以閃光燈拍照（電筒要加上紅色濾鏡，或用紅色玻璃紙包起避免光害），以免影響螢火蟲的防衛及求偶行為。

3.觀賞螢火蟲時，保持附近環境安靜，以免騷擾其他野生動物或附近村民。

4.切勿進入溪流或池塘，以免發生意外。

5.帶走垃圾，保持郊區環境清潔。

文：張可兒

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