螢火蟲沙螺洞林村出沒　風景攝影師：日落後30分鐘始發光　活躍飛舞大概一小時 (09:58)

螢火蟲愛在溫暖潮濕的地方出沒。香港風景攝影師Tc Chan近日在大埔拍攝到螢火蟲飛舞的照片，他接受明報電子平台組查詢時表示，螢火蟲在濕度高且悶熱的天氣最活躍，常在大埔沙螺洞及林村一帶出沒，通常在沙螺洞的螢火蟲會飛，而在林村出沒的大部分不會飛。Tc Chan分享個人經驗，日落後約30分鐘可見螢火蟲開始發出螢光求偶，一般活躍飛舞時間大概只有一至一個半小時。
攝影裝備及設定方面，Tc Chan使用單反相機，配合大光圈鏡及腳架，焦距視乎構圖由20至50mm不等，單張設定為10至13秒、ISO 400至800、f2.8至5.6，拍攝200張以上照片後揀選其中多閃爍的疊相。
賞螢守則：保持安靜、勿強光照射、勿以閃光燈拍攝
螢火蟲易受人為干擾，螢火蟲發光主要為防衛及求偶，漁農自然護理署提醒，觀賞螢火蟲須留意以下守則：
1.勿捕捉螢火蟲或其幼蟲。
2.切忌以手電筒或其他強光照射螢火蟲，或以閃光燈拍照（電筒要加上紅色濾鏡，或用紅色玻璃紙包起避免光害），以免影響螢火蟲的防衛及求偶行為。
3.觀賞螢火蟲時，保持附近環境安靜，以免騷擾其他野生動物或附近村民。
4.切勿進入溪流或池塘，以免發生意外。
5.帶走垃圾，保持郊區環境清潔。
文：張可兒
螢火蟲 相關資訊：
6月賞螢火蟲 漁護署介紹3品種：邊褐端黑螢、香港曲翅螢、穹宇螢
熱門HOTPICK：bit.ly/39v7Jnh