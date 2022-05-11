5月11日新冠疫情重點一覽 (20:06)

本港今日（11日）新增280宗新型冠狀病毒個案，包括131宗核酸檢測陽性及149宗快速檢測陽性；多兩名患者在公立醫院離世。醫管局8間新冠病毒指定診所周四（12日）起停止運作，周五（13日）起恢復普通科門診服務。另外，「安心出行」流動應用程式承辦商誤刪部分Google及華為用戶在更新程式後的疫苗通行證二維碼、電子針卡及康復者二維碼，政府資訊科技總監辦公室已推出更新版本修正問題，提醒公眾盡快更新。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增280個案包括131核酸、149快測 23校呈報共24人染疫
●疫苗通行證
資科辦：安心出行承辦商出錯誤刪部分Google、華為用戶疫苗通行證及電子針卡等 促公眾盡快更新
●社區情況
●強制檢測
20地點納強檢 石蔭邨、觀龍樓、藍灣半島等有大廈上榜【附名單】
●圍封強檢
粉嶺嘉福邨福泰樓1090人完成檢測 揭11新冠陽性、6不確定個案
粉嶺嘉福邨福樂樓1700人完成檢測 揭兩新冠陽性、3不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】