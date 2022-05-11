天氣｜天文台料強陣風續吹襲　周四間中有大雨及狂風雷暴 (21:01)

另外，天文台預測本港明日（12日）密雲，間中有大雨及狂風雷暴，氣溫介乎24至27度，吹和緩至清勁南至西南風。展望周五（13日）間中有大雨及狂風雷暴，周末期間天氣仍然不穩定。9天天氣預報顯示，下周一（16日）最低氣溫或降至19度。

【14:14】天文台稱，與活躍低壓槽相關的驟雨及雷暴會在今日（11日）持續影響本港。本港地區下午及晚上天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴。吹和緩東南風，漸轉吹南至西南風。

【11:15】天文台表示，活躍低壓槽持續影響本港，預料中午前後雨勢可能較大，提醒市民留意天氣變化。

【08:10】上午8時，天文台錄得24.6度，相對濕度94%。雷暴警告生效。一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港今早多處地區錄得超過20毫米雨量，而西貢區更錄得超過70毫米。天文台稱，與活躍低壓槽相關的驟雨及雷暴會在今日持續影響本港。

本港地區今日多雲，有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。吹和緩東南風，漸轉吹南至西南風。展望未來數日有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。下周初氣溫稍低。