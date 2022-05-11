帽子清洗6步驟防變形脫色　紡織系教授提醒：帽子勿掛起晾乾或直接曬太陽 (13:10)

帽子清洗6步驟

1. 稀釋洗衣液：準備一盆冷水，倒入洗衣液或帽子專用的清潔劑，稀釋後放入帽子。

2. 浸濕帽子：將帽子浸濕，帽簷毋須浸濕太多。若帽子比較髒，可在清水中浸多一會。

3. 輕輕刷洗：洗衣液有助去除汗漬和殺菌，可用軟刷子沾適量洗衣液，輕輕刷洗帽子有污垢的地方，帽子內圈（即與頭部皮膚接觸的部分）尤其應徹底刷洗，留意帽子不宜搓洗。如果情況許可，可把帽子套在一個和帽子同樣大小的小圓盆中洗刷。

4. 過水：刷洗帽子後，用清水清洗兩遍。

5. 擠出水分：有帽簷的鴨嘴帽、棒球帽等可用毛巾輕輕壓出多餘水分。漁夫帽可摺合成四瓣擠出水分）。

6. 晾乾：先為帽子定形，可用與帽子尺寸相若的小圓盆或兩件能吸水的衣服作為帽子填充物，然後將帽子放在陰涼處自然風乾。留意帽子勿掛起來晾乾或直接曬太陽，因或會導致變形或脫色。

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