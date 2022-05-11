帽子清洗6步驟防變形脫色　紡織系教授提醒：帽子勿掛起晾乾或直接曬太陽 (13:10)

夏天戴帽有助防曬又可以襯衫，帽子如何清洗避免變形或脫色？香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲接受明報電子平台組訪問，教大家清洗帽子的步驟，並提醒一般帽子（如漁夫帽、鴨嘴帽等）不宜放進洗衣機清洗，因為帽簷通常會有一個較硬的內襯（lining）以保持帽簷形狀硬挺，若直接放洗衣機洗，或會令帽子變形。
帽子清洗6步驟
1. 稀釋洗衣液：準備一盆冷水，倒入洗衣液或帽子專用的清潔劑，稀釋後放入帽子。
2. 浸濕帽子：將帽子浸濕，帽簷毋須浸濕太多。若帽子比較髒，可在清水中浸多一會。
3. 輕輕刷洗：洗衣液有助去除汗漬和殺菌，可用軟刷子沾適量洗衣液，輕輕刷洗帽子有污垢的地方，帽子內圈（即與頭部皮膚接觸的部分）尤其應徹底刷洗，留意帽子不宜搓洗。如果情況許可，可把帽子套在一個和帽子同樣大小的小圓盆中洗刷。
4. 過水：刷洗帽子後，用清水清洗兩遍。
5. 擠出水分：有帽簷的鴨嘴帽、棒球帽等可用毛巾輕輕壓出多餘水分。漁夫帽可摺合成四瓣擠出水分）。
6. 晾乾：先為帽子定形，可用與帽子尺寸相若的小圓盆或兩件能吸水的衣服作為帽子填充物，然後將帽子放在陰涼處自然風乾。留意帽子勿掛起來晾乾或直接曬太陽，因或會導致變形或脫色。
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