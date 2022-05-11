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益生菌｜代糖易致腸道微生態失衡或需補充益生菌　常大魚大肉飲酒者可考慮補充 (08:24)

市面上益生菌產品逾百種，究竟什麼情況下需要補充？澳洲註冊營養師潘卓琳啊家）向明報電子平台組列出一些可以考慮補充益生菌的情況，她特別提到，由於代糖容易導致腸道微生態失衡，若日常飲食會使用代糖，可考慮補充益生菌。潘卓琳建議，最好先諮詢專業人士如註冊營養師，了解自己是否有需要，由於每個人的腸道微生態都不同，不一定每一種益生菌產品也適合，要先挑選菌種試食1至2個月，若情況沒有改善，可嘗試另一款益生菌。

潘卓琳又稱，補充腸道缺乏的益生菌，有助強化良好菌種的數量，同時調整良好菌種及壞菌種的平衡，以建立一個適合益生菌成長的環境，促進腸道良好菌種的生長。

以下情況可以考慮是否需要補充益生菌：

．腸易激綜合症

．服用抗生素療程期間及療程後

．念珠菌感染

．尿道感染

．高油、高糖飲食

．異位性皮膚炎

．日常飲食甚少攝取蔬果

．日常飲食「大魚大肉」

．便秘

．過敏問題*

．血液膽固醇過高

．攝取大量酒精

．日常飲食會使用代糖

*消委會指出，根據世界胃腸病學組織在2017年發表的指引文件，暫未有足夠的科研證明哪些益生菌能改善濕疹或敏感狀況。

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