強制檢測｜40地點納強檢　美孚新邨、太古城、嘉湖山莊等有大廈上榜【附名單】 (21:25)

任何人於5月4日至10日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月11日或12日檢測，指明地點如下：

．天水圍天澤邨澤星樓

．荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38-40號

．將軍澳維景灣畔8座

．秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

．將軍澳將軍澳中心1座

．將軍澳廣明苑廣昌閣

．鰂魚涌太古城順安閣

．將軍澳東港城7座

．馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

．將軍澳翠林邨康林樓

．觀塘安泰邨智泰樓

．沙田碩門邨喜碩樓

．大角嘴維港灣5座

．何文田常樂街3號冠熹苑

．沙田博康邨博安樓

．大埔大埔中心9座

．西營盤德輔道西227-233號康明大廈

．灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓

．大埔富亨邨亨泰樓

．石硤尾石硤尾邨美映樓

．黃大仙竹園北邨橡園樓

．屯門友愛邨愛樂樓

．屯門澤豐花園澤安樓

．東涌富東邨東埔樓

．荃灣象山邨翠山樓

．天水圍天恒邨恒貴樓

．天水圍天耀邨耀民樓

．薄扶林裕仁大廈C座

．元朗大棠路99號蝶翠峰8座

．天水圍嘉湖山莊麗湖居3座

．葵涌大窩口邨富安樓

．長沙灣李鄭屋邨禮讓樓

．土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣H座

．大圍秦石邨石暉樓

．九龍城啟朗苑啟逸閣

．藍田滙景花園3座

．青衣綠悠雅苑3座

．荃灣環宇海灣8座

．柴灣康翠臺7座

．青衣長發邨賢發樓

如市民在今年2月10日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY