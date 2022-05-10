強制檢測｜40地點納強檢　美孚新邨、太古城、嘉湖山莊等有大廈上榜【附名單】 (21:25)

政府今（10日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月4日至10日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月11日或12日檢測，指明地點如下：
．天水圍天澤邨澤星樓
．荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38-40號
．將軍澳維景灣畔8座
．秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
．將軍澳將軍澳中心1座
．將軍澳廣明苑廣昌閣
．鰂魚涌太古城順安閣
．將軍澳東港城7座
．馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
．將軍澳翠林邨康林樓
．觀塘安泰邨智泰樓
．沙田碩門邨喜碩樓
．大角嘴維港灣5座
．何文田常樂街3號冠熹苑
．沙田博康邨博安樓
．大埔大埔中心9座
．西營盤德輔道西227-233號康明大廈
．灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓
．大埔富亨邨亨泰樓
．石硤尾石硤尾邨美映樓
．黃大仙竹園北邨橡園樓
．屯門友愛邨愛樂樓
．屯門澤豐花園澤安樓
．東涌富東邨東埔樓
．荃灣象山邨翠山樓
．天水圍天恒邨恒貴樓
．天水圍天耀邨耀民樓
．薄扶林裕仁大廈C座
．元朗大棠路99號蝶翠峰8座
．天水圍嘉湖山莊麗湖居3座
．葵涌大窩口邨富安樓
．長沙灣李鄭屋邨禮讓樓
．土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣H座
．大圍秦石邨石暉樓
．九龍城啟朗苑啟逸閣
．藍田滙景花園3座
．青衣綠悠雅苑3座
．荃灣環宇海灣8座
．柴灣康翠臺7座
．青衣長發邨賢發樓
如市民在今年2月10日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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