5月10日新冠疫情重點一覽 (21:30)

本港今日（10日）新增273宗新型冠狀病毒個案，包括138宗核酸檢測陽性及135宗快速檢測陽性，多5名患者在公立醫院離世。爆疫的元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋再多8名食客染疫，累計20宗個案。社會福利署近日陸續在全港安老院及護養院進行核酸檢測，已檢測的約3000名院友當中有約20至30宗陽性，涉15間院舍，但CT值均相當高（顯示病毒量極低），疑為復陽個案。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增273個案 社署檢測揭15院舍約30院友陽性 疑復陽暫不隔離
●放寬防疫措施
林鄭月娥冀第二階段放寬「安全著陸」 若有條件望讓市民在寬鬆環境慶回歸
●疫苗通行證
申報非本地新冠疫苗接種或康復紀錄、取臨時疫苗通行證 香港郵政下周推網上預約
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 美孚新邨、太古城、嘉湖山莊等有大廈上榜【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】