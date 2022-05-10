馬可斯之子、杜特爾特之女勢攬正副總統　菲律賓家族政治歷久不衰　總統之位如世襲 (14:23)

馬可斯家族

1965年，馬可斯當選總統，惟任內貪腐奢靡，並實施戒嚴統治。1983年，其政敵阿基諾回國落機時被暗殺身亡。1986年，「人民力量革命」爆發，民眾包圍總統府馬拉卡南宮，馬可斯一家被迫流亡海外，結束逾廿年獨裁統治。

馬可斯1989年離世，其家族獲准回國，並回歸政壇。小馬可斯先後躋身眾議院及當上北伊羅戈省省長，2016年參選副總統但落敗。小馬可斯利用社交媒體為父親當年的獨裁統治「洗白」，成功吸引年輕選民支持，在facebook有逾600萬追隨者。時隔其父倒台36年，獨裁者之子當選民選總統，家族再度入主權力核心。

杜特爾特家族

薩拉為現任總統杜特爾特的長女，杜特爾特家族勢力雄踞菲國第三大城市達沃（Davao）。薩拉參選前為達沃市長，由杜特爾特次子、薩拉的弟弟Sebastian代任，他亦將角逐下任達沃市長，杜特爾特家族勢將包攬副總統、達沃市長等公職。