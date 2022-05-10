馬可斯之子、杜特爾特之女勢攬正副總統　菲律賓家族政治歷久不衰　總統之位如世襲 (14:23)

菲律賓家族王朝的政治文化根深柢固，總統之位儼如「世襲」。菲律賓總統大選的最新點票情況顯示，已故獨裁總統馬可斯之子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）有壓倒性票數優勢，篤定當選總統。而其副手、同樣挾高票篤定當選副總統的薩拉（Sara Duterte），則為現任總統杜特爾特的長女。換言之，候任正副總統皆為總統後代。這兩大政治家族透過結盟，各自得以將家族勢力更上一層樓。而在杜特爾特之前的第十五任總統阿基諾三世，亦是另一前總統科拉桑（Corazon Aquino）的獨子，菲律賓的家族政治影響力可見一斑。
馬可斯家族
1965年，馬可斯當選總統，惟任內貪腐奢靡，並實施戒嚴統治。1983年，其政敵阿基諾回國落機時被暗殺身亡。1986年，「人民力量革命」爆發，民眾包圍總統府馬拉卡南宮，馬可斯一家被迫流亡海外，結束逾廿年獨裁統治。
馬可斯1989年離世，其家族獲准回國，並回歸政壇。小馬可斯先後躋身眾議院及當上北伊羅戈省省長，2016年參選副總統但落敗。小馬可斯利用社交媒體為父親當年的獨裁統治「洗白」，成功吸引年輕選民支持，在facebook有逾600萬追隨者。時隔其父倒台36年，獨裁者之子當選民選總統，家族再度入主權力核心。
杜特爾特家族
薩拉為現任總統杜特爾特的長女，杜特爾特家族勢力雄踞菲國第三大城市達沃（Davao）。薩拉參選前為達沃市長，由杜特爾特次子、薩拉的弟弟Sebastian代任，他亦將角逐下任達沃市長，杜特爾特家族勢將包攬副總統、達沃市長等公職。