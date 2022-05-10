迷你倉大火死因庭｜兩殉職消防英年早逝遺妻兒　拍檔憶火警痛心作供哭泣 (14:00)

2016年6月21日，九龍灣淘大工業村迷你倉發生四級大火，大火焚燒108小時，參與撲救的高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職。事隔近6年，死因庭今（10日）裁定二人死於不幸。伙拍張耀升入火場的現任消防隊目尹建偉作供稱，張耀升再次在火場走失後，「我有諗過再返入去（橫巷）搵佢，但我考慮過，自己未必做到呢件事，當時我真係好驚，我開始喺呢一個位置迷失方向」，尹建偉更當庭哭泣。伙拍許志傑等3人進入火場的現任高級消防隊長邱曉生談及與下屬失散，亦不禁哽咽。
洋名Thomas的張耀升終年30歲。他2010年加入消防處，駐守將軍澳消防及救護學院，擔任煙火特遣隊教官，熟知處理室內火警，因應迷你倉四級火，被調派到現場支援。
張耀升就讀於港島名校聖保羅書院及香港大學，並為偉倫堂宿生，熱愛運動，讀書時參與偉倫堂籃球隊，喜歡英超球隊車路士。張耀升2014年底結婚，離世後遺下太太及當時4個月大的兒子。
至於觀塘消防局消防隊目許志傑洋名Samuel，人稱「傑仔」，終年37歲。他1998年起任消防員，駐守觀塘消防局，事發前不久剛升任消防隊目。他曾在facebook留言：「18年前的今天，我正式加入這個部門。回顧當年我選擇的人生路絕對正確。」
2016年6月23日是許志傑首日帶隊赴迷你倉火場救火，出發前在facebook上載一張消防車照片，稱「終於到我出發啦！等我帶隊打爆佢，就睇下你有幾惡。大家放心，我會帶各兄弟齊齊整整返局的」，詎料誓言卻成遺言，也遺下妻子及當時7歲的兒子。