迷你倉大火死因庭｜兩殉職消防英年早逝遺妻兒　拍檔憶火警痛心作供哭泣 (14:00)

洋名Thomas的張耀升終年30歲。他2010年加入消防處，駐守將軍澳消防及救護學院，擔任煙火特遣隊教官，熟知處理室內火警，因應迷你倉四級火，被調派到現場支援。

張耀升就讀於港島名校聖保羅書院及香港大學，並為偉倫堂宿生，熱愛運動，讀書時參與偉倫堂籃球隊，喜歡英超球隊車路士。張耀升2014年底結婚，離世後遺下太太及當時4個月大的兒子。

至於觀塘消防局消防隊目許志傑洋名Samuel，人稱「傑仔」，終年37歲。他1998年起任消防員，駐守觀塘消防局，事發前不久剛升任消防隊目。他曾在facebook留言：「18年前的今天，我正式加入這個部門。回顧當年我選擇的人生路絕對正確。」

2016年6月23日是許志傑首日帶隊赴迷你倉火場救火，出發前在facebook上載一張消防車照片，稱「終於到我出發啦！等我帶隊打爆佢，就睇下你有幾惡。大家放心，我會帶各兄弟齊齊整整返局的」，詎料誓言卻成遺言，也遺下妻子及當時7歲的兒子。

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