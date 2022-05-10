菠蘿促進消化紓緩便秘　營養師：菠蘿配黑豆助吸收鐵質 (09:28)

菠蘿當造，澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）接受明報電子平台組訪問，講解菠蘿營養，以及進食注意。菠蘿含豐富膳食纖維，有助促進腸道蠕動，紓緩便秘；菠蘿蛋白酶有助蛋白質分解消化，幫助吸收和促進消化，尤其適合消化能力欠佳的人如長者。菠蘿中的維他命C亦有助抗氧化，保護細胞健康，進食100克菠蘿（約2至3碗）已可滿足維他命C的每日建議攝取量。
菠蘿浸鹽水減口腔不適
菠蘿能分解口腔黏膜，吃過量或會造成口腔不適，出現輕微潰瘍徵狀，產生刺痛感。潘卓琳教路，可先將切好的菠蘿浸泡鹽水，幫助降低菠蘿蛋白酶的活性，減少造成口腔不適的情況。每日進食上限為兩碗切好的菠蘿，惟仍要視乎個人可接受的進食分量，亦要留意菠蘿的糖分不低。
兩類人要注意進食分量
潘卓琳提醒，對菠蘿蛋白酶過敏的人進食菠蘿可引起全身痕癢、肚瀉、口舌發麻，甚至呼吸困難。另外，因菠蘿蛋白酶具有抗凝血效果作用，正服用抗凝血藥物的人應避免一次過進食大量菠蘿，或服藥時同時進食大量菠蘿。
菠蘿宜配什麼食物？
菠蘿配黑豆：菠蘿的維他命C有助吸收更多黑豆所含的植物性鐵質
菠蘿配牛肉：可分解蛋白質，令牛肉更軟嫩，同時令牛肉更易被消化
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