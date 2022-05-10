菠蘿促進消化紓緩便秘　營養師：菠蘿配黑豆助吸收鐵質 (09:28)

菠蘿浸鹽水減口腔不適

菠蘿能分解口腔黏膜，吃過量或會造成口腔不適，出現輕微潰瘍徵狀，產生刺痛感。潘卓琳教路，可先將切好的菠蘿浸泡鹽水，幫助降低菠蘿蛋白酶的活性，減少造成口腔不適的情況。每日進食上限為兩碗切好的菠蘿，惟仍要視乎個人可接受的進食分量，亦要留意菠蘿的糖分不低。

兩類人要注意進食分量

潘卓琳提醒，對菠蘿蛋白酶過敏的人進食菠蘿可引起全身痕癢、肚瀉、口舌發麻，甚至呼吸困難。另外，因菠蘿蛋白酶具有抗凝血效果作用，正服用抗凝血藥物的人應避免一次過進食大量菠蘿，或服藥時同時進食大量菠蘿。

菠蘿宜配什麼食物？

菠蘿配黑豆：菠蘿的維他命C有助吸收更多黑豆所含的植物性鐵質

菠蘿配牛肉：可分解蛋白質，令牛肉更軟嫩，同時令牛肉更易被消化

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