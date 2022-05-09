強制檢測｜40地點納強檢　日出康城、麗晶花園、大窩口邨等有大廈上榜【附名單】 (20:08)

政府今（9日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月3日至9日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月10日或11日檢測，指明地點如下：
．屯門友愛邨愛德樓
．觀塘翠屏（北）邨翠榕樓
．荃灣享成街10號香城大廈
．沙田銀禧花園1座
．荃灣豪景花園富儷閣
．元朗尚悅8座
．葵涌大窩口邨富賢樓
．屯門翠寧花園2座
．天水圍天悅邨悅貴樓
．天水圍天逸邨逸濤樓
．青衣盈翠半島10座
．屯門富泰邨仁泰樓
．將軍澳日出康城首都5座威尼斯
．將軍澳彩明苑彩楊閣
．葵涌葵賢苑葵謙閣
．屯門兆康苑兆豪閣
．屯門兆麟苑銀麟閣
．沙田廣源邨廣橡樓
．上水彩園邨彩屏樓
．牛頭角觀塘花園大廈燕子樓
．薄扶林華富二邨華泰樓
．油塘高翔苑高恆閣
．油塘油翠苑沃美閣
．九龍灣麗晶花園21座
．上環皇后大道中378號福陞閣
．秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
．旺角洗衣街141-145號正華大廈
．上水祥龍圍邨呈祥樓
．大角嘴港灣豪庭6座
．馬鞍山富輝花園1座
．大埔昌運中心富昌閣
．粉嶺榮福中心2座
．青衣長安邨安湖樓
．青衣灝景灣2座
．鑽石山海港花園1座
．香港仔福群大樓B座
．土瓜灣樂民新邨樂德樓
．長沙灣蘇屋邨壽菊樓
．旺角海富苑海韻閣
．黃大仙黃大仙下邨（一區）龍澤樓
如市民在今年2月9日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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