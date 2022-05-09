強制檢測｜40地點納強檢　日出康城、麗晶花園、大窩口邨等有大廈上榜【附名單】 (20:08)

任何人於5月3日至9日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月10日或11日檢測，指明地點如下：

．屯門友愛邨愛德樓

．觀塘翠屏（北）邨翠榕樓

．荃灣享成街10號香城大廈

．沙田銀禧花園1座

．荃灣豪景花園富儷閣

．元朗尚悅8座

．葵涌大窩口邨富賢樓

．屯門翠寧花園2座

．天水圍天悅邨悅貴樓

．天水圍天逸邨逸濤樓

．青衣盈翠半島10座

．屯門富泰邨仁泰樓

．將軍澳日出康城首都5座威尼斯

．將軍澳彩明苑彩楊閣

．葵涌葵賢苑葵謙閣

．屯門兆康苑兆豪閣

．屯門兆麟苑銀麟閣

．沙田廣源邨廣橡樓

．上水彩園邨彩屏樓

．牛頭角觀塘花園大廈燕子樓

．薄扶林華富二邨華泰樓

．油塘高翔苑高恆閣

．油塘油翠苑沃美閣

．九龍灣麗晶花園21座

．上環皇后大道中378號福陞閣

．秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓

．旺角洗衣街141-145號正華大廈

．上水祥龍圍邨呈祥樓

．大角嘴港灣豪庭6座

．馬鞍山富輝花園1座

．大埔昌運中心富昌閣

．粉嶺榮福中心2座

．青衣長安邨安湖樓

．青衣灝景灣2座

．鑽石山海港花園1座

．香港仔福群大樓B座

．土瓜灣樂民新邨樂德樓

．長沙灣蘇屋邨壽菊樓

．旺角海富苑海韻閣

．黃大仙黃大仙下邨（一區）龍澤樓

如市民在今年2月9日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY