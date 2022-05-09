5月9日新冠疫情重點一覽 (20:30)

本港今日（9日）新增233宗新型冠狀病毒個案，包括120宗核酸檢測陽性及113宗快速檢測陽性，多一名患者在公立醫院離世。爆疫的元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋首現員工染疫，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該廚師除上班外亦曾在社區活動，要待基因分析結果才能了解他是否在酒樓受感染。牡丹金閣群組累計12宗個案，包括9名食客。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
元朗牡丹金閣首見員工染疫 張竹君：曾社區活動需待基因分析了解感染途徑
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 日出康城、麗晶花園、大窩口邨等有大廈上榜【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】