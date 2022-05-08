強制檢測｜40地點納強檢　包括油麗邨、祈德尊新邨、富景花園各兩廈【附名單】 (19:28)

政府今（8日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於5月2日至8日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月9日或10日檢測，指明地點如下：
．牛池灣彩雲（一）邨長波樓
．屯門友愛邨愛信樓
．粉嶺牽晴間3座
．荃灣祈德尊新邨A座
．荃灣祈德尊新邨B座
．沙田愉翠苑愉禮閣
．將軍澳茵怡花園7座
．牛池灣瓊山苑瓊碧閣
．藍田藍田邨藍暉樓
．油塘油麗邨盈麗樓
．油塘油麗邨仁麗樓
．沙田廣林苑茂林閣
．馬鞍山銀湖．天峰3座
．牛頭角振華道22號振華苑
．觀塘瑞寧街24-50號瑞寧樓
．觀塘協和街303號協威園A座
．長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
．土瓜灣美景街36號安和園安福大廈
．長沙灣保安道18號喜雅2座
．長沙灣凱樂苑凱碧閣
．深水埗荔枝角道159-161號榮達樓
．沙田華翠園23座
．屯門安定邨定福樓
．荃灣石圍角邨石翠樓
．青衣偉景花園3座
．天水圍天恒邨恒健樓
．天水圍天頌苑頌臺閣
．青衣長康邨康豐樓
．鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣
．柴灣富景花園1座
．柴灣富景花園6座
．沙田禾輋邨富和樓
．慈雲山慈愛苑愛勤閣
．牛頭角牛頭角下邨貴新樓
．將軍澳Savannah 2座
．慈雲山慈康邨康秀樓
．馬鞍山新港城4期L座
．藍田滙景花園15座
．鑽石山富山邨富禮樓
．秀茂坪曉麗苑曉晴閣
如市民在今年2月8日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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