強制檢測｜40地點納強檢　包括油麗邨、祈德尊新邨、富景花園各兩廈【附名單】 (19:28)

任何人於5月2日至8日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月9日或10日檢測，指明地點如下：

．牛池灣彩雲（一）邨長波樓

．屯門友愛邨愛信樓

．粉嶺牽晴間3座

．荃灣祈德尊新邨A座

．荃灣祈德尊新邨B座

．沙田愉翠苑愉禮閣

．將軍澳茵怡花園7座

．牛池灣瓊山苑瓊碧閣

．藍田藍田邨藍暉樓

．油塘油麗邨盈麗樓

．油塘油麗邨仁麗樓

．沙田廣林苑茂林閣

．馬鞍山銀湖．天峰3座

．牛頭角振華道22號振華苑

．觀塘瑞寧街24-50號瑞寧樓

．觀塘協和街303號協威園A座

．長沙灣蘇屋邨杜鵑樓

．土瓜灣美景街36號安和園安福大廈

．長沙灣保安道18號喜雅2座

．長沙灣凱樂苑凱碧閣

．深水埗荔枝角道159-161號榮達樓

．沙田華翠園23座

．屯門安定邨定福樓

．荃灣石圍角邨石翠樓

．青衣偉景花園3座

．天水圍天恒邨恒健樓

．天水圍天頌苑頌臺閣

．青衣長康邨康豐樓

．鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣

．柴灣富景花園1座

．柴灣富景花園6座

．沙田禾輋邨富和樓

．慈雲山慈愛苑愛勤閣

．牛頭角牛頭角下邨貴新樓

．將軍澳Savannah 2座

．慈雲山慈康邨康秀樓

．馬鞍山新港城4期L座

．藍田滙景花園15座

．鑽石山富山邨富禮樓

．秀茂坪曉麗苑曉晴閣

如市民在今年2月8日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY