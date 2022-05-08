5月8日新冠疫情重點一覽 (19:39)

本港今日（8日）新增266宗新型冠狀病毒個案，包括112宗核酸檢測陽性及154宗快速檢測陽性。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，爆疫的元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋再多4名食客染疫，累計8名食客染疫，另外密切接觸者累計3人受感染。歐家榮不排除當日食肆有超級傳播者或隱形病人，將病毒經短距離空氣傳播。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 包括油麗邨、祈德尊新邨、富景花園各兩廈【附名單】
●圍封強檢
將軍澳厚德邨德安樓1281人完成檢測 無發現新冠陽性 另有1不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】