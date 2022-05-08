特首選舉｜全港1461選委選特首　9時開始11時半結束歷時2.5小時 (08:30)

候選人：李家超（候選人資料詳情按此）

主投票站和中央點票站：香港會議展覽中心，主投票站會設置不少於70張發票櫃枱、約100個投票間，投票站和點票站設施的距離也會盡量拉開

投票時間：上午9時至11時30分

選委人數（註）：1461人（截至2022年5月6日），選舉委員會五個界別，選管會已為選委劃分不同的建議投票時段

候選人當選資格：每名選委可投支持或不支持票，若候選人取得超過750張有效的支持票即屬當選

檢疫和隔離設施投票站：竹篙灣社區隔離設施，投票者須於昨日（7日）入住及住宿一晚，今早在設施內的投票站投票（詳情見政府新聞公報）

投票其他須知：投票以不記名和保密的方式進行，不可進行拉票活動，選委不可向他人展示選票上的選擇，也不可使用電子器材與人通訊、拍照、錄音或錄影

宣布投票結果：投票結束後，投票箱隨即運往中央點票站點算選票。公眾可在點票站的公眾區觀看點票過程及宣布選舉結果（詳見：點票站設公眾區名額400人 先到先得 投票日上午10時半起入場）。候選人、選舉代理人和監察點票代理人可以在場監察整個點票過程。點票結束後，選舉主任會在中央點票站宣布結果

註：人大常委會於2021年3月通過修訂香港選舉制度，同年5月31日《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例》刊憲生效，其中選舉委員會改組、增至五大界別共1500人。2021年9月選舉委員會選舉選出1448名委員，比起上次第五屆1200人的選委會民主派佔有300多席，今屆只有一名非建制派當選。

2022年特首選舉網站

政府新聞公報

特首選舉2022專輯：bit.ly/3v7rl7S