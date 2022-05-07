5月7日新冠疫情重點一覽 (19:38)

本港今日（7日）新增278宗新型冠狀病毒個案，包括115宗核酸檢測陽性及163宗快速檢測陽性。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，元朗的牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫，有4名不同枱食客染疫，曾於5月1日上午6時至9時光顧該食肆的約190名食客須強制檢測。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋爆疫 4食客染疫 190食客強制檢測
●社區情況
香港仔田灣邨、沙田新翠邨、欣安邨等污水陽性 政府派快速測試包
●強制檢測
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】