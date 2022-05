特首選舉｜歷屆競選口號曾成熱話　林鄭月娥「同行」　梁振英「齊心」　曾蔭權「我會做好呢份工」 (17:57)

林鄭月娥 由「We connect」到「Disconnect」

2017年特首選舉,林鄭月娥以「同行We Connect」作主題。對手曾俊華宣布參選時,背景就用「信任Trust、希望Hope、團結Unity」的字眼。

林鄭月娥當選後,多次將「同行We Connect」口號滲入答問中。2019年6月15日她宣布暫緩修訂逃犯條例,表示會接受批評、加以改進,「繼續與市民同行」。

同年9月的市民與特首對話會中,林鄭月娥提到:「我當年競選口號是同行we connect,兩年來我們做得不好,不但有人形容為Disconnect、甚至有啲離地,我明白,我係知道。」

梁振英 以「齊心」做口號

2012年,梁振英競選特首時口號是「齊心」,宣布參選時背景是「齊心一意撐香港 One Heart One Vision For Hong Kong」。其對手唐英年就以「明天在你我 We Are Tomorrow」作競選口號。

梁振英出任特首後,亦常將「齊心」口號掛在口邊。如2016年梁振英就呼籲社會各界齊心團結,減少虛耗。

曾蔭權 「我會做好呢份工」

曾蔭權2007年競選連任特首時,以「我會做好呢份工 I'll get the job done!」作競選口號,當年擊敗公民黨梁家傑連任。

首任特首董建華當選後,就經常以「香港好、對國家好;國家好、香港更好」掛在嘴邊。

