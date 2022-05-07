特首選舉｜「我和我們We and Us」口號引討論　李家超團隊：傳達無分你我 (09:21)

競選團隊稱曾多番討論這個翻譯問題，但認為傳意更重要，不應直譯，又反問「We and Us用中文說是我們和我們嗎」。團隊稱，中文「我們」的主詞和受詞是一樣，英文主詞和受詞不同，想表達的是大家一起、無分你我的意思。

團隊表示，競選過程中常希望傳達的信息，正是大家雖有不同看法，但可尊重彼此差異，這才是多元社會，「只堅持自己的想法，容不下別人的意見，社會的矛盾衝突必然很多，值得我們反思」。

網民亦各有意見，紛紛在競選團隊的帖文留言，有人稱「要承認團隊語文表達能力不足是事實，有則改之無則加勉」，亦有人稱「Innovative slogan（意即有創意的口號）！We and us相信超哥！用心聆聽及做」。

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