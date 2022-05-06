5月6日新冠疫情重點一覽 (20:59)

本港今日（6日）新增324宗新型冠狀病毒個案，包括144宗核酸檢測陽性及180宗快速檢測陽性；多7名新冠患者在公立醫院離世。政府公布，由5月9日起，將於機場「檢測待行」中加入額外快速抗原測試，所有從海外地區或台灣經香港國際機場抵港者，須在機場同時接受核酸檢測及快速抗原測試。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●快速檢測
參與陪審團案件法律團隊、執法機關人員等 5月10日起每天到庭前須快測
●隔離檢疫
香港歐洲商會倡取消熔斷縮檢疫時間 克服對旅客「無謂恐懼」免自絕於世界
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 石籬二邨石偉樓、寶達邨達峰樓、尖沙嘴名鑄等大廈上榜【附名單】
●圍封強檢
黃大仙下邨龍樂樓780人完成檢測 揭1新冠陽性、2不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】