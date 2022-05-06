強制檢測｜40地點納強檢　石籬二邨石偉樓、寶達邨達峰樓、尖沙嘴名鑄等大廈上榜【附名單】 (20:40)

政府今（6日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月30日至5月6日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月7日或5月8日檢測，指明地點如下：
．葵涌石籬二邨石偉樓
．秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
．鑽石山富山邨富暉樓
．將軍澳唐明苑唐輝閣
．觀塘月華街50號集景樓
．秀茂坪寶達邨達峰樓
．九龍塘筆架山道59-65號依利沙伯大廈
．灣仔摩理臣山道78號永祥大廈
．大圍新翠邨新月樓
．大埔富亨邨亨翠樓
．紅磡崇潔街81號崇儉樓
．香港仔鴨脷洲邨利澤樓
．香港仔崇文街33-37號崇文閣
．上水新財街23-33號新財樓
．大角嘴詩歌舞街83號亮賢居
．粉嶺華明邨信明樓
．長沙灣麗翠苑麗楊閣
．大埔太和邨麗和樓
．大埔太和邨翠和樓
．九龍灣德福花園S1座
．火炭禾上墩街18號彩禾苑
．將軍澳君傲灣1座
．粉嶺榮福中心3座
．觀塘安達邨謙達樓
．天水圍天晴邨晴喜樓
．油塘鯉魚門徑1號海傲灣1-B座
．葵涌浩景臺5座
．深井碧堤半島1座
．牛池灣坪石邨翠石樓
．青衣青敬路75號宏福花園1座
．深水埗長沙灣道158-160A號協興大廈
．觀塘順天邨天琴樓
．九龍塘亞皆老街159A-161A號玉華大廈
．九龍城東頭（二）邨祥東樓
．元朗朗屏邨珠屏樓
．長沙灣蘇屋邨百合樓
．油麻地佐敦道31-37號百誠大廈
．薄扶林華富（一）邨華光樓
．尖沙嘴河內道18號名鑄
．屯門大興邨興盛樓
如市民在今年2月6日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY