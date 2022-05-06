強制檢測｜40地點納強檢　石籬二邨石偉樓、寶達邨達峰樓、尖沙嘴名鑄等大廈上榜【附名單】 (20:40)

任何人於4月30日至5月6日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月7日或5月8日檢測，指明地點如下：

．葵涌石籬二邨石偉樓

．秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

．鑽石山富山邨富暉樓

．將軍澳唐明苑唐輝閣

．觀塘月華街50號集景樓

．秀茂坪寶達邨達峰樓

．九龍塘筆架山道59-65號依利沙伯大廈

．灣仔摩理臣山道78號永祥大廈

．大圍新翠邨新月樓

．大埔富亨邨亨翠樓

．紅磡崇潔街81號崇儉樓

．香港仔鴨脷洲邨利澤樓

．香港仔崇文街33-37號崇文閣

．上水新財街23-33號新財樓

．大角嘴詩歌舞街83號亮賢居

．粉嶺華明邨信明樓

．長沙灣麗翠苑麗楊閣

．大埔太和邨麗和樓

．大埔太和邨翠和樓

．九龍灣德福花園S1座

．火炭禾上墩街18號彩禾苑

．將軍澳君傲灣1座

．粉嶺榮福中心3座

．觀塘安達邨謙達樓

．天水圍天晴邨晴喜樓

．油塘鯉魚門徑1號海傲灣1-B座

．葵涌浩景臺5座

．深井碧堤半島1座

．牛池灣坪石邨翠石樓

．青衣青敬路75號宏福花園1座

．深水埗長沙灣道158-160A號協興大廈

．觀塘順天邨天琴樓

．九龍塘亞皆老街159A-161A號玉華大廈

．九龍城東頭（二）邨祥東樓

．元朗朗屏邨珠屏樓

．長沙灣蘇屋邨百合樓

．油麻地佐敦道31-37號百誠大廈

．薄扶林華富（一）邨華光樓

．尖沙嘴河內道18號名鑄

．屯門大興邨興盛樓

如市民在今年2月6日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY