5月5日新冠疫情重點一覽 (21:09)

本港今日（5日）新增321宗新型冠狀病毒個案，包括148宗核酸檢測陽性及173宗快速檢測陽性；多5名新冠患者在公立醫院離世。政府今起放寬部分社交距離措施，市民戶外做劇烈運動毋須戴口罩，有市民認為可提高運動意欲；另外食肆由4人一枱放寬至8人，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，母親節訂枱數目倍增，新增的預訂當中不乏7至8人枱。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●放寬防疫措施
●社區情況
康文署8體育館5月13日起陸續重開 6月1日起復辦康體活動【附名單】
●強制檢測
40地點納強檢 貝沙灣、又一居、麗晶花園等有大廈上榜【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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