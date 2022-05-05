強制檢測｜40地點納強檢　貝沙灣、又一居、麗晶花園等有大廈上榜【附名單】 (20:37)

政府今（5日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月29日至5月5日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月6日或5月7日檢測，指明地點如下：
．粉嶺花都廣場5座
．屯門兆畦苑兆富閣
．將軍澳日出康城領凱10座（左翼）
．大圍美滿里2號美盈苑
．鴨脷洲漁安苑瑚安閣
．大埔寶雅苑家和閣
．上環醫院道18號榮華閣2座
．將軍澳新都城1期2座
．將軍澳景明苑暉景閣
．馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
．沙田碩門邨美碩樓
．秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
．秀茂坪寶達邨達貴樓
．將軍澳和明苑和暉閣
．油塘高俊苑俊茂閣
．沙田水泉澳邨嶺泉樓
．又一村又一居16座
．何文田俊民苑文凱閣
．慈雲山蒲崗村道99號滙豪山
．九龍灣麗晶花園8座
．何文田冠德苑冠榮閣
．跑馬地山村道76號聚文樓
．土瓜灣欣榮花園7座
．黃大仙竹園南邨秀園樓
．堅尼地城堅彌地城新海旁28號高逸華軒
．薄扶林貝沙灣Bel-Air No.8第7座
．荃灣象山邨樂山樓
．荃灣梨木樹邨5座
．荔枝角盈暉臺1座
．葵涌石籬（一）邨石逸樓高座
．葵涌石籬（一）邨石泰樓
．長沙灣昇悅居6座
．粉嶺景盛苑俊景閣
．尖沙嘴港景峯1座
．長沙灣海麗邨海信樓
．薄扶林貝沙灣南岸第6座
．荃灣灣景花園3座
．屯門大興花園二期2座
．東涌逸東邨太逸樓
．天水圍嘉湖山莊麗湖居5座
如市民在今年2月5日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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