強制檢測｜40地點納強檢　貝沙灣、又一居、麗晶花園等有大廈上榜【附名單】 (20:37)

任何人於4月29日至5月5日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月6日或5月7日檢測，指明地點如下：

．粉嶺花都廣場5座

．屯門兆畦苑兆富閣

．將軍澳日出康城領凱10座（左翼）

．大圍美滿里2號美盈苑

．鴨脷洲漁安苑瑚安閣

．大埔寶雅苑家和閣

．上環醫院道18號榮華閣2座

．將軍澳新都城1期2座

．將軍澳景明苑暉景閣

．馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

．沙田碩門邨美碩樓

．秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

．秀茂坪寶達邨達貴樓

．將軍澳和明苑和暉閣

．油塘高俊苑俊茂閣

．沙田水泉澳邨嶺泉樓

．又一村又一居16座

．何文田俊民苑文凱閣

．慈雲山蒲崗村道99號滙豪山

．九龍灣麗晶花園8座

．何文田冠德苑冠榮閣

．跑馬地山村道76號聚文樓

．土瓜灣欣榮花園7座

．黃大仙竹園南邨秀園樓

．堅尼地城堅彌地城新海旁28號高逸華軒

．薄扶林貝沙灣Bel-Air No.8第7座

．荃灣象山邨樂山樓

．荃灣梨木樹邨5座

．荔枝角盈暉臺1座

．葵涌石籬（一）邨石逸樓高座

．葵涌石籬（一）邨石泰樓

．長沙灣昇悅居6座

．粉嶺景盛苑俊景閣

．尖沙嘴港景峯1座

．長沙灣海麗邨海信樓

．薄扶林貝沙灣南岸第6座

．荃灣灣景花園3座

．屯門大興花園二期2座

．東涌逸東邨太逸樓

．天水圍嘉湖山莊麗湖居5座

如市民在今年2月5日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY