康文署8體育館5月13日起陸續重開　6月1日起復辦康體活動【附名單】 (20:05)

本港新型冠狀病毒疫情放緩，政府放寬防疫措施，康樂及文化事務署今日（5日）宣布，轄下8個早前用作防疫用途的體育館，由5月13日起陸續重開。另外，康文署由6月1日起陸續恢復舉辦部分康樂及體育活動，包括在室內及戶外等體育處所舉行的訓練班及同樂日，市民可由5月11日起，在康文署網頁預覽活動詳情，或致電1823或各分區康樂事務辦事處查詢，並在5月18日起報名參加相關活動，報名途徑見政府新聞公報。
重開體育館／重開日期／開始預訂日期
．小西灣體育館（查詢電話：3427 3121）／5月13日／5月7日
．青衣西南體育館（查詢電話：2341 0102）／5月13日／5月7日
．藍田（南）體育館（查詢電話：2379 9254）／5月16日／5月10日
．賽馬會屯門蝴蝶灣體育館（查詢電話：2465 7610）／5月16日／5月10日
．界限街一號體育館（查詢電話：2380 9751）／5月21日／5月15日
．彩榮路體育館（查詢電話：2721 5918）／5月27日／5月21日
．港灣道體育館（查詢電話：2827 9684）／5月30日／5月24日
．荃灣西約體育館（查詢電話：2412 0904）／5月30日／5月24日
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