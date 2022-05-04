強制檢測｜40地點納強檢　聽濤雅苑7座及8座、彩園邨彩湖樓、愛民邨頌民樓等【附名單】 (20:56)

政府今（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處40個指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。
任何人於4月28日至5月4日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月5日或5月6日檢測，指明地點如下：
．上水彩園邨彩湖樓
．跑馬地雲暉大廈B座
．土瓜灣美景街54號安和園安順大廈
．天水圍天華邨華祐樓
．元朗尚悅13座
．深水埗富昌邨富韻樓
．土瓜灣美景街2號美景樓1期
．沙田㘭背灣街23號旭禾苑
．牛頭角樂華南邨奐華樓
．將軍澳翠林邨欣林樓
．何文田愛民邨頌民樓
．灣仔皇后大道東29-31號樂滿大廈
．天水圍天盛苑盛悅閣
．粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
．將軍澳寶盈花園2座
．馬鞍山聽濤雅苑7座
．馬鞍山聽濤雅苑8座
．屯門新屯門中心8座
．荃灣愉景新城1座
．荃灣綠楊新邨K座
．旺角海富苑海寧閣
．油塘鯉魚門徑1號海傲灣2座
．天水圍嘉湖山莊美湖居7座
．屯門仁政街7-35號屯門中心大廈
．九龍城東頭（二）邨旺東樓
．將軍澳天晉IIIB 1B座
．上環新街市街8號康威花園A座
．柴灣興民邨民富樓
．屯門富健花園8座
．天水圍天恩邨恩頤樓
．沙田愉翠苑愉勤閣
．黃竹坑深灣道3號南濤閣2座
．沙田富豪花園富儷閣
．沙田溱岸8號2座
．上水寶石湖邨碧玉樓
．北角和富中心14座
．大角嘴大同新邨大益樓
．旺角富榮花園15座
．土瓜灣木廠街16號錦堂樓
．九龍灣德福花園E2座
如市民在今年2月4日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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