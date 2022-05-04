強制檢測｜40地點納強檢　聽濤雅苑7座及8座、彩園邨彩湖樓、愛民邨頌民樓等【附名單】 (20:56)

任何人於4月28日至5月4日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月5日或5月6日檢測，指明地點如下：

．上水彩園邨彩湖樓

．跑馬地雲暉大廈B座

．土瓜灣美景街54號安和園安順大廈

．天水圍天華邨華祐樓

．元朗尚悅13座

．深水埗富昌邨富韻樓

．土瓜灣美景街2號美景樓1期

．沙田㘭背灣街23號旭禾苑

．牛頭角樂華南邨奐華樓

．將軍澳翠林邨欣林樓

．何文田愛民邨頌民樓

．灣仔皇后大道東29-31號樂滿大廈

．天水圍天盛苑盛悅閣

．粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

．將軍澳寶盈花園2座

．馬鞍山聽濤雅苑7座

．馬鞍山聽濤雅苑8座

．屯門新屯門中心8座

．荃灣愉景新城1座

．荃灣綠楊新邨K座

．旺角海富苑海寧閣

．油塘鯉魚門徑1號海傲灣2座

．天水圍嘉湖山莊美湖居7座

．屯門仁政街7-35號屯門中心大廈

．九龍城東頭（二）邨旺東樓

．將軍澳天晉IIIB 1B座

．上環新街市街8號康威花園A座

．柴灣興民邨民富樓

．屯門富健花園8座

．天水圍天恩邨恩頤樓

．沙田愉翠苑愉勤閣

．黃竹坑深灣道3號南濤閣2座

．沙田富豪花園富儷閣

．沙田溱岸8號2座

．上水寶石湖邨碧玉樓

．北角和富中心14座

．大角嘴大同新邨大益樓

．旺角富榮花園15座

．土瓜灣木廠街16號錦堂樓

．九龍灣德福花園E2座

如市民在今年2月4日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

強制檢測公告詳情

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY