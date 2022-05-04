5月4日新冠疫情重點一覽 (19:27)

本港今日（4日）新增313宗新型冠狀病毒個案，包括112宗核酸檢測陽性及201宗快速檢測陽性；多兩名新冠患者在公立醫院離世。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，每日新增個案數字跌至3位數後「回落得好慢好慢」，相信新冠病毒已變成風土病，難以「清零」，本港長遠需視乎內地策略以調整抗疫目標。另外，5間社區疫苗接種中心將分別於本月下旬及6月1日起關閉。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●抗疫支援
●專家意見
●疫苗接種
5社區疫苗接種中心將關閉 中央圖書館、九龍灣體育館6月1日起停打針【附最新安排詳情】
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 聽濤雅苑7座及8座、彩園邨彩湖樓、愛民邨頌民樓等【附名單】
●圍封強檢
將軍澳明德邨明道樓1223人完成檢測 揭7新冠陽性、3不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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